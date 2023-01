Diese gigantische Switch ist ein Traum für Nintendo-Fans

Der aktuellen Gerüchteküche nach stehen die Chancen auf eine mögliche Nintendo Switch Pro erstmal schlecht. So könnte die Ankündigung nach hinten verschoben worden sein, um die Verkaufszahlen der Nintendo Switch zu steigern. Andererseits haben Leaker angedeutet, dass die Switch Pro mittlerweile sogar ganz eingestellt worden sein soll.

So oder so müssen Spieler*innen erst einmal mit den aktuellen Nintendo Switch-Konsolen vorlieb nehmen und auf ein Pro-Modell verzichten. Ein Fan hat sich allerdings eine ganz besondere Switch-Konsole gebaut, die den Begriff Switch Pro mehr als verdient. Die dient zwar nicht selbst als Spielkonsole, bietet dafür aber den ultimativ passenden Stauraum.

Was ist das für eine Switch? Der Fan hat eine gigantische Nintendo Switch gebaut, die als Fernseher an der Wand dient. Das Geheimnis der Switch wird erst gelüftet, wenn die riesigen Joy Con-Controller ausgefahren werden:

In der Switch befinden sich nämlich ältere Generationen von vier Nintendo-Konsolen mit passendem Controller. Per Befehl wird ein Mechanismus ausgelöst, der drei weitere Controller hervorbringt, falls es einmal zu Multiplayer-Gefechten kommen sollte. Neben der N64- und der GameCube-Konsole sind noch eine NES- und SNES-Konsole verbaut. Natürlich findet sich auch Stauraum für Kabel und die passenden Spiele.

Unterhalb der Switch-Konsole können sämtliche Anschlussplätze für Controller und mehr ausgefahren werden. Das Besondere hierbei ist, dass es sogar einen Platz gibt, an dem das Smartphone ohne Ladekabel aufgeladen werden kann.

Die Giga-Switch wäre die perfekte Lösung für alle Nintendo-Fans, die ihre gesammelten Konsolen stilvoll zur Geltung bringen wollen. Auch in den Kommentaren zeigt sich, dass viele User die Switch für die perfekte Stauraum-Lösung halten.

Andere Kommentierende sind selbst kreativ geworden und zeigen ihre eigenen Werke. Ein User namens Emma ist sogar selbst in den Bau von übergroßen Switch-Konsolen eingestiegen und zeigt stolz die eigene nachgebaute Riesen-Switch:

