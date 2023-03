Nintendo Switch: Diese JRPG-Meisterwerke sind echte Must-Haves!

Wenn ihr nach tollen JRPGs sucht, werdet ihr im Nintendo eShop fündig.

Wer nach tollen JRPGs sucht, ist beim Nintendo eShop an der richtigen Adresse. Hier findet ihr eine riesige Auswahl an zum Teil exklusiven Rollenspielen, von aufwendigen AAA-Titeln über neu aufgelegte Klassiker bis hin zu Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel stellen wir euch einige besonders spannende JRPGs vor, die nicht einfach nur gute Spiele sind, sondern mit ihren unterschiedlichen Ansätzen und Gameplay-Ideen auch die Vielfalt des Genres demonstrieren:

Persona 3 Portable + Persona 4 Golden

1:17 Persona 3 Portable & Persona 4 Golden - Neuer Trailer zum Release veröffentlicht

Persona 3 Portable und Persona 4 Golden könnt ihr sowohl einzeln als auch zusammen im Bundle im Nintendo eShop bekommen. In beiden Fällen handelt es sich um technisch verbesserte Switch-Versionen der JRPG-Hits. Persona 4 Golden ist im Vergleich zum Original noch dazu inhaltlich erweitert. Wie üblich in der Persona-Reihe erleben wir tagsüber den Alltag eines japanischen High-School-Schülers, während wir nachts in eine Parallelwelt reisen. In Persona 3 handelt es sich dabei um den sogenannten Tartarus-Dungeon, in den sich die Schule jede Nacht verwandelt. In Persona 4 versuchen wir in der mysteriösen TV World, eine Mordserie aufzuklären. In den rundenbasierten Kämpfen stehen uns mächtige mythologische Wesen, die Personas, zur Seite.

Final Fantasy VII

0:56 Final Fantasy 7 - Trailer zur Neuauflage

Final Fantasy ist einer der ganz große Klassiker des JRPG-Genres. Als Söldner Cloud Strife, der sich einer Widerstandsgruppe anschließt, um einen bösen Großkonzern zu bekämpfen, erlebt ihr hier eine spannende und wendungsreiche Geschichte. Am faszinierendsten ist aber die Spielwelt, die sich erst nach einigen Stunden öffnet und ihre ganze Vielfalt offenbart. Die Kämpfe laufen nicht streng rundenbasiert ab, sondern verfügen über ein dynamischeres System namens Active Time Battle, bei dem durch eine Zeitleiste die nächste Angriffsmöglichkeit jedes Charakters festgelegt wird. Im Nintendo eShop gibt es noch bis zum 30. März 50 Prozent Rabatt, außerdem bekommt ihr hier gerade auch noch viele weitere Final-Fantasy-Klassiker im Sonderangebot.

Digimon World: Next Order

2:38 Digimon World: Next Order - Alles, was ihr vor dem Release auf Switch wissen müsst

Das im Februar erschienene Digimon World: Next Order ist ein Monstersammel-RPG im Pokémon-Stil. Insgesamt gibt es über 200 verschiedene Digimon, die ihr sammeln und aufziehen könnt. Auf unserer Mission, die von Machinedramon überrannte digitale Welt wieder in Ordnung zu bringen, können wir uns erstmals in der Reihe von zwei Digimon gleichzeitig begleiten lassen. Dabei ist es wichtig, dass die beiden nicht nur zu uns eine gute Beziehung aufbauen, sondern sich auch untereinander verstehen, um effektiv zu kämpfen. Digimon World: Next Order hat zudem Elemente eines Aufbauspiels: Nebenbei kümmert ihr euch nämlich um eure eigene Stadt und versucht, sie zu einer Metropole auszubauen.

Chained Echoes

1:11 Chained Echoes - Trailer zum deutschen Pixel-RPG

Chained Echoes kommt zwar nicht aus Japan, sondern aus Deutschland, sieht klassischen 16-Bit-JRPGs wie Chrono Trigger aber zum Verwechseln ähnlich. Mit eurer Heldengruppe müsst ihr einen Krieg zwischen drei Königreichen beenden. Dabei erkundet ihr eine Spielwelt, die nicht nur landschaftlich abwechslungsreich ist, sondern auch Fantasy-Elemente wie Magie und Drachen mit Science-Fiction-Elementen wie Kampfrobotern vermischt. Eure Charaktere können sogar selbst Mechs benutzen. Außerdem bekommt ihr euer eigenes Luftschiff. Chained Echoes hat weltweit hervorragende Kritiken bekommen. Der Wertungsdurchschnitt auf OpenCritic liegt bei stolzen 89 Punkten, wodurch es unter den Top 10 der besten Spiele aus 2022 ist.

Sea of Stars

1:47 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo

Sea of Stars erscheint zwar erst am 29. August, im Nintendo eShop findet ihr aber bereits eine kostenlose Demo. Es handelt sich um ein traditionelles JRPG mit rundenbasierten Kämpfen und wunderschöner Pixelgrafik, das auf den ersten Blick stark an den Klassiker Earthbound erinnert. Sea of Stars soll allerdings über ein kreatives Rundenkampfsystem verfügen, das nicht nur komplexe Kombo-Attacken erlaubt, sondern auch viel Wert auf perfektes Timing legt. In der großen Spielwelt sollen die drei Charaktere unserer Party zudem noch viel mehr zu tun haben, als nur zu kämpfen, und sich zum Beispiel mit Fischen, Kochen oder Segeln beschäftigen. Komponist Yasunori Matsuda, der schon für den legendären Soundtrack von Chrono Trigger verantwortlich war, soll Tracks beisteuern.

Ys Origin

Wenn ihr ein JRPG wollt, das schnelle Action bietet, ist Ys Origin die richtige Wahl.

Das in 3D-Grafik mit einer Perspektive von schräg oben gehaltene Ys Origin ist eines der actionreichsten JRPGs auf unserer Liste. Je nachdem, welchen der drei Charaktere ihr spielt, liefert ihr euch mithilfe von Schwertern, Äxten und Klauen temporeiche Hack&Slash-Kämpfe oder feuert mächtige Zauber auf eure Feinde. Zum Durchatmen gibt es zwischendurch auch das eine oder andere kleine Rätsel. Die Story erzählt die Vorgeschichte der altehrwürdigen, schon seit über 35 Jahren laufenden Ys-Reihe. Jahrhunderte vor den Ereignissen des ersten Teils wird Ys von Göttinnen regiert, die allerdings von Dämonen verjagt werden. Die Aufgabe der Helden ist es, die geflohenen Göttinnen aufzuspüren und zur Rückkehr zu bewegen.

To the Moon & Finding Paradise

1:57 Finding Paradise - Den To The Moon-Nachfolger gibt's nun auf Nintendo Switch

Die in einem hübschen 16-Bit-Look gehaltenen Spiele To the Moon und Finding Paradise sind spielerisch vergleichsweise einfache JRPGs, die dafür über eine umso komplexere und anspruchsvollere Geschichte verfügen. Beide drehen sich um Dr. Rosalene und Dr. Watts. Deren Aufgabe ist es, Sterbenden zu ermöglichen, ihr Leben nochmal ganz von vorn anzufangen und dabei ihre Träume zu verwirklichen, wenn auch nur in ihrem Kopf. To the Moon handelt von Johnny, der unbedingt zum Mond fliegen möchte. In Finding Paradise geht es um den paradoxen Wunsch von Colin, der etwas in seinem Leben ändern will, ohne etwas zu ändern. Beide Spiele sind im Nintendo eShop gerade 20 Prozent reduziert. To the Moon ist übrigens zwar zuerst erschienen, ihr könnt aber problemlos auch Finding Paradise zuerst spielen.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

In Atelier Ryza 3 muss die Alchemistin Ryza ihre Heimat vor einer mysteriösen Bedrohung beschützen.

Am 24. März erscheint mit Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key der neueste Teil der berühmten Atelier-Reihe. Als in der Nähe ihrer Heimat plötzlich eine seltsame Inselgruppe auftaucht, reist die Alchemistin Ryza dorthin, um eine mögliche Bedrohung zu untersuchen. Wie alle Atelier-Spiele ist auch Atelier Ryza 3 ein klassisches JRPG, in dem wir mit einer Gruppe von Charakteren unterwegs sind. Bis zu zehn Begleiter ziehen gemeinsam mit Ryza in den Kampf. Der Alltag einer Alchemistin besteht aber nicht nur aus Action. Zu Ryzas Aufgaben zählt auch, Materialien zu suchen und zu sammeln, aus denen sie anschließend mit dem richtigen Rezept nützliche und machtvolle Gegenstände herstellen kann.

Eastward

1:55 Eastward - Launch-Trailer zum Nintendo Switch-Hit, den ihr alle spielen solltet

Eastward erinnert nicht nur durch seine detaillierte Pixelgrafik, sondern auch durch seine Mischung aus Rollenspiel und Action-Adventure stark an frühe Zelda-Spiele. Auch in Eastward werden Erkundung, Rätsel und Kämpfe gekonnt miteinander verknüpft, wobei Letztere über einen besonderen Kniff verfügen, da wir jederzeit zwischen zwei verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Waffen wechseln können. Wir spielen den Minenarbeiter John und die übernatürlich begabte Sam. Beide werden als Strafe für Sams Neugier aus ihrer unterirdischen Heimatstadt verbannt und müssen sich nun an der gefährlichen Erdoberfläche durchschlagen. Zusammen begeben sie sich auf eine weite Reise, um die Wahrheit über Sams Kräfte herauszufinden.

Undertale & Deltarune

16:45 Was ist...Undertale? - Dieses Spiel hat einen Wertungsschnitt von 94%

Das inzwischen berühmte Undertale war zum Release ein großer Überraschungshit. Das RPG wirkt optisch simpel, überzeugt aber durch kreatives Gameplay und tolles Writing. Wir spielen ein Kind, das durch ein Loch im Boden in eine unterirdische Welt voller Monster stürzt. Auf der Suche nach einem Weg an die Oberfläche genießen wir eine beeindruckende spielerische Freiheit: Wir können uns komplett friedlich verhalten oder auch jedes Monster auf unserem Weg umbringen. Die Charaktere im Spiel vergessen allerdings nie, was wir getan haben, selbst wenn wir das Spiel von vorn beginnen. Deltarune ist der Nachfolger von Undertale und verfügt über die gleichen Stärken, steuert aber auch neue Ideen bei. Die ersten beiden Kapitel könnt ihr im Nintendo eShop komplett kostenlos bekommen.