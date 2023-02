Pokémon Rot/Blau für Switch? Pokémon Stadium-Trailer liefert plötzlich möglichen Hinweis

In der letzten Direct kündigte Nintendo an, dass der Switch Online-Abodienst ab sofort eine Handvoll Game Boy-Spiele ins Programm bekommt. Mit dem Erweiterungspass ist es sogar möglich, einige Game Boy Advance-Titel zusätzlich zu spielen. Doch egal ob Game Boy oder Game Boy Advance, im Schwung neuer Spiele ist kein einziges Pokémon-Spiel vorhanden.

Deshalb haben sich einige Fans gefragt, ob es möglich ist, dass Pokémon-Klassiker wie Rot & Blau oder Gold & Silber mit der Zeit nachgereicht werden könnten. Nintendo hat nun selbst einen möglichen Hinweis darauf gegeben, dass die Spiele bald hinzustoßen könnten.

Pokémon Stadium gibt Hinweis auf Rot & Blau und Gold & Silber

Was für ein Hinweis? Der japanische YouTube-Account von Nintendo hat seinen Trailer zu den Spielen aktualisiert, die es in Nintendo Switch Online gibt. In einer früheren Version des Trailers war ein Hinweis (ab 1:07) bei Pokémon Stadium zu finden, dass es nicht möglich sei, Pokémon aus Pokémon Rot & Blau ins Spiel zu transferieren:

Doch kurz nach der Nintendo Direct wurde der Hinweis entfernt. Das könnte dafür sprechen, dass es bald möglich ist, seine Pokémon aus Rot & Blau ins Spiel zu bekommen. Somit wäre es möglich, dass die alten Game Boy-Titel von Pokémon ins Nintendo Switch Online-Programm aufgenommen werden.

Für unsere Redakteurin Annika ist Pokémon Stadium sogar ein Grund, um Nintendo Switch Online zu abonnieren:

Nintendo Switch Online statt Transfer Pak

Wann könnte es so weit sein? Ein mögliches Event, um die Aufnahme der Pokémon-Spiele anzukündigen, wäre der Pokémon Day. Er findet am 27. Februar 2023 statt, also würden wir schon bald erfahren, ob etwas an den Gerüchten dran ist.

Was ist das eigentlich für eine Funktion? Auf dem N64 konnten in Pokémon Stadium und Pokémon Stadium 2 mithilfe eines Transfer Paks die Pokémon-Spiele Pokémon Rot, Blau und Gelb bzw. Gold, Silber und Kristall gespielt werden. Außerdem konnten Pokémon aus den Game Boy-Titeln in das N64-Spiel transferiert und so für Kämpfe genutzt werden. In Japan war es zusätzlich möglich, Pokémon Grün auf diese Weise zu spielen.

Bisher war es nur möglich, die Game Boy-Klassiker über den eShop des Nintendo 3DS zu erwerben. Doch der Service schließt bereits am 27. März 2023 seine Pforten. Wir haben für euch 22 Spiele aufgelistet, die ihr nicht verpassen solltet, bevor der Shop schließt.

Auf welche Pokémon-Editionen würdet ihr euch noch freuen?