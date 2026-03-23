Nintendo bringt wohl bald eine verbesserte Switch 2-Version heraus - weil die EU es so will

Die Switch 2 bekommt wahrscheinlich ein Upgrade, aber wohl anders, als ihr denkt.

Hardware-Revisionen und Mid-Gen-Upgrades bringen in der Regel mehr Leistung für eine Konsole, oder ein kleineres, leichteres Design. Bei dieser neuen Version der Switch 2 könnte es aber ganz anders laufen, wenn der Bericht stimmt. Angeblich soll Nintendo dafür sorgen, dass sich die Akkus leichter austauschen lassen.

Nintendo richtet sich mit der Switch 2 bald wohl nach neuer EU-Richtlinie

Bisher lassen sich die Akkus in der Switch 2 und den Joy-Con-Controllern nicht besonders leicht wechseln. Ihr braucht einiges an Selbstvertrauen, technischem Know-How und vor allem viel Zeit, Geduld und ruhige Hände (wie kompliziert das ist, könnt ihr beispielsweise hier bei iFixit nachlesen). Das dürfte sich aber bald wahrscheinlich ändern, wie Nikkei berichtet – zumindest bei uns.

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Laut dem Bericht der japanischen Internetseite arbeitet Nintendo daran, die Switch 2-Konsole Benutzer*innen-freundlicher zu gestalten. Aber nicht einfach so aus reiner Nettigkeit, sondern weil bald eine neue EU-Richtlinie in Kraft tritt.

Diese EU-Richtlinie hört auf den wunderschönen Namen "Europäische Batterieverordnung (EU) 2023/1542" und besagt unter anderem, dass Produkte nachhaltiger gestaltet werden müssen. Unternehmen unterliegen einer sogenannten Sorgfaltspflicht, um "Umwelt- und soziale Risiken zu identifizieren, zu verringern und zu vermeiden".

Das bedeutet im Klartext, dass die Unternehmen zum Beispiel dazu verpflichtet sind, ihre Geräte für Endnutzer*innen so zu gestalten, dass diese die Batterien und Akkus selbst möglichst einfach austauschen können. So soll Elektroschrott vermieden und dem Recht auf Reparatur nachgekommen werden.

Wenn Nikkei Recht behält, wird Nintendo die neue, leichter reparierbare Switch 2 erst einmal nur auf dem EU-Markt einführen. Sollte sich aber abzeichnen, dass sich auch in den USA und Japan das Konsument*innen-Bewusstsein erhöht, was ein Recht auf Reparatur angeht, könnte die neue Switch 2 mit leichter austauschbaren Batterien auch dort auf den Markt kommen.

Wann ist es so weit? Es dauert noch ein bisschen: Eigentlich stammt die Batterieverordnung von 2023, verpflichtend umgesetzt werden muss sie aber erst ab dem 18. Februar 2027. Sämtliche Geräte, die noch davor importiert worden sind, fallen dann aber beispielsweise noch nicht darunter. Sondern eben nur die Switch-Konsolen, die nach dem Stichtag eingeführt wurden.

Wie findet ihr die Aussicht darauf, die Akkus der Switch 2 künftig deutlich leichter selbst wechseln zu können?