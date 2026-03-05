Läuft gerade Als sich alle noch über 'Unreal Engine' gefreut haben: Eines der schönsten PS5-Spiele kommt bald für die Switch 2
Chris Werian
05.03.2026 | 14:54 Uhr

Kena: Bridge of Spirits hat mit seinem knuffigen und gleichzeitig sehr hübsch umgesetzten Pixar-Look viele Spieler*innen verzückt. Erschienen ist der Adventure-Titel Ende 2021 für die PS4 und PS5, später folgten Portierungen auf die Xbox One und Xbox Series X|S. Im Frühling soll eine Switch 2-Umsetzung folgen, die hoffentlich die Unreal Engine 4 genauso schön und performant auf den Bildschirm bringt, wie auf die 'großen' Konsolen.

Im Trailer wird deutlich, dass der Detailgrad eher den Xbox One- und PS4-Versionen entspricht, zudem liegt uns der kurze Clip lediglich in (nicht völlig stabilen) 30 fps vor. Wie hoch die Framerate ausfällt, ist noch nicht ganz klar. Grundsätzlich scheint die Portierung aber nah am Original zu sein, wir sind also schon gespannt, was uns erwartet.

Darum geht es in Kena: Die junge Protagonistin kann mit süßen kleinen Filzgeistern namens 'Rot' kommunizieren und sie in Rätseln lenken. Gekämpft wird mit einem Stab, der über Magie zusätzliche Fähigkeiten aktivieren kann. Darüber lässt er sich beispielsweise zu einem Bogen konvertieren.

In der Switch 2-Version ist der Anniversary-DLC enthalten, der das Spiel um ein paar kosmetische Items sowie Herausforderungen und einen New Game Plus-Modus erweitert.
