Nioh 2 - Special Editions enthüllt: Das ist drin

Gestern wurde der genaue Release-Termin von Nioh 2 im März 2020 verraten. Passend zur Ankündigung könnt ihr das Action-RPG ab sofort vorbestellen. Wie üblich gibt es wieder verschiedene Editionen und Vorbesteller-Boni. Hier erfahrt ihr, welche Varianten und Extras es gibt.

Die Fortsetzung schickt euch zurück ins feudale Japan, das ihr von einfallen Dämonen befreien müsst. Dieses Mal baut ihr euch allerdings selbst einen Charakter im Editor und spielt nicht mehr den Engländer William. Spielerisch orientiert sich Nioh 2, genau wie der Vorgänger, an den Dark Souls-RPGs von From Software. Dennis konnte bereits einen Blick riskieren und verrät in seiner Nioh 2-Preview, wie im der erste Eindruck gefallen hat.

Nioh 2 Standard Edition (digital & physisch)

das komplette Spiel

Nioh 2 Digital Deluxe Edition

das komplette Spiel als digitaler Download

Season Pass

Waffenset "Dämonenhorde"

Amulett "Kodama Netsuke"

ein PS4-Design

ein PS4-Avatarset

Vorbesteller-Boni (Digital Deluxe & Digital Standard)

Rüstungsset "Dämonenhorde"

Amulett "Sudama Netsuke"

ein PS4-Design

ein PSN-Avatarset für PS4

Nioh 2 Special Edition (nur physisch)