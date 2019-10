Nioh 2 - Release-Datum ist dank eines neuen Trailers enthüllt

Es gibt einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Nioh 2. Der zeigt uns nicht nur neue Gameplay-Szenen, sondern verrät auch das genaue Release-Datum! Ihr könnt euch ab dem 13. März 2020 erneut auf der PS4 durch das mystische Japan schnetzeln.

Anfang November gibt's eine Nioh 2-Beta

Wenn ihr nicht so lange warten könnt, ist das allerdings auch kein Problem. In wenigen Tagen startet nämlich eine Beta-Phase, in der ihr das Spiel testen könnt. Die Beta ist vom 1. bis 10. November auf der Playstation 4 verfügbar.

Wer kann mitmachen? Es handelt sich um eine "Open Beta". Es gibt also keine Teilnahmebedingungen. Alles was ihr tun müsst, ist den entsprechenden Client, bzw. die zeitlich limitierte Demo im PS Store kostenlos herunterzuladen.

Vorgänger ist bald bei PS Plus: Außerdem können PS Plus-Abonnenten im November den ersten Teil nachholen.

Was ist Nioh 2?

Nioh 2 ist, genau wie der Vorgänger, ein Action-Rollenspiel im Stil von Dark Souls. Einer der größten Unterschiede ist allerdings das Setting, das im feudalen Japan angesiedelt ist. Anders als in Teil 1 steuern wir nicht mehr den Engländer William. Stattdessen erschaffen wir uns im Charakter-Editor eine eigene Figur nach unseren Vorstellungen.

Unsere Feinde sind meist die Yokai genannten Dämonen. Ebenfalls neu: Auch wir sind zumindest zur Hälfte ein solches Monster und können deshalb auch auf mächtige, magische Fähigkeiten zurückgreifen, wenn es einmal brenzlig wird.

Und das wird es mit Sicherheit häufig. Auf der Tokyo Game Show konnte bereits eine Demo gespielt werden. Allerdings haben gerade einmal fünf Prozent der Besucher das Ende erreicht. Nioh 2 wird also wieder knackig, aber das sind Fans des Genres ja auch gewohnt.

