Nioh 3: Diese Einstellung habe ich erst nach 10 Stunden entdeckt - und jetzt möchte ich sie nicht mehr missen

Das Einstellungs-Menü von Nioh 3 ist extrem umfangreich. Da kann diese nützliche Steuerungs-Option für Kämpfe schnell mal untergehen.

Samara Summer
08.02.2026 | 08:00 Uhr

Eins der großen neuen Features bei Nioh 3 sind die zwei Stile, die mein Charakter in sich vereint: den klassischen Samurai mit drei Haltungen und den blitzschnellen Ninja, der statt dem Ki-Puls zum gezielten Ausdauer-Regenerieren einen besonderen Ausweichschritt nutzt.

Beide Stile haben ihre Vorzüge und ab und an hat es sich für mich durchaus gelohnt, während eines Kampfes hin und her zu wechseln. Allerdings war mir lange Zeit gar nicht bewusst, dass sich der automatische Wechsel bei einer wichtigen Kampf-Aktion auch komplett abschalten lässt – und dazu kann ich euch nur raten!

Video starten 1:21 Nioh 3 - State of Play-Trailer verrät Release-Datum des Action-Rollenspiels

Nicht bei jedem Wuchtkonter den Stil zu wechseln, ist für mich viel sinnvoller

Behalten wir die Standard-Einstellung bei, dann liegen Wuchtkonter und der Stilwechsel auf ein und derselben Taste, nämlich R2. Mit Wuchtkontern parieren wir die fiesen, rot aufleuchtenden Attacken. Dabei wechseln wir dann auch gleich jedes Mal vom Samurai- zum Ninja-Stil und umgekehrt.

Bei manchen Gegnern kann das schon mal Sinn ergeben. Ab und an fand ich es beispielsweise nützlich, um mit dem Ninja schnell auf Obermotze einzuprügeln und ihnen dann nach einem Wuchtkonter ein bis zwei starke Schläge oder Spezialangriffe mit dem Samurai reinzuknüppeln. Darum hatte ich zu Beginn auch gar nicht nach einer Option gesucht, die das ändert.

Immer öfter hat mich der Wechsel aber doch gestört, weil ich in dem Moment lieber in meinem Stil weitergespielt hätte. Erst dann ist mir aufgefallen, dass es in der ganzen Fülle an Spieleinstellungen auch die Möglichkeit gibt, den automatischen Wechsel abzuschalten.

Hier findet ihr die Einstellung:

  • Steuerung: Wechsel von Stilwechsel und Wutbrecher: ein

Weitere Tipps zu den besten Einstellungen geben wir euch in diesem Artikel:

Ab dem Punkt, an dem ich die Einstellung angepasst hatte, konnte ich viel gezielter zwischen beiden Stilen wechseln und mir noch mehr Vorteile verschaffen. Manche Bosse bin ich auch komplett als Ninja oder als Samurai angegangen. Für mich fühlte sich das wesentlich stimmiger an.

Ein kleines Manko gibt es allerdings an der Einstellung: Der Stilwechsel liegt trotzdem noch auf R2, nur wird er erst durch ein Halten ausgelöst. So kann es trotzdem passieren, dass ihr versehentlich wechselt, wenn ihr die Taste bei einem Wuchtkonter mal einen Moment zu lange haltet.

Stört euch das aber oder passiert es euch zu häufig, habt ihr auch die Möglichkeit, das gesamte Tasten-Layout und die Halte-Dauer anzupassen.

Seid ihr mit dem automatischen Wechsel glücklich oder möchtet ihr auch lieber situationsbezogen entscheiden?

Nioh 3

Nioh 3

Genre: Rollenspiel

Release: 06.02.2026 (PC, PS5)

