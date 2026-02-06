Nioh 3: Diese Einstellungen solltet ihr sofort anpassen - Alles zu Steuerung, Kamera und Co.

Mit diesen Einstellungen kann das Abenteuer starten!

In Nioh 3 stürzen wir uns erneut in den Kampf gegen fiese Yokai und erkunden dabei zum ersten Mal in der Reihe gleich mehrere Open World-Abschnitte. Damit ihr bestens für das Abenteuer gerüstet seid, kann es sich lohnen, die ein oder andere Einstellung in den Optionen direkt zum Start anzupassen. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Punkt springen wollt, kein Problem:

1:58 Nioh 3 - Erster Trailer von der State of Play zeigt direkt Gameplay zum neuen Samurai/Ninja-Spiel

Steuerung

Nioh 3 kommt mit einem Controller-Layout, dass für uns wunderbar funktioniert hat und auch alle dazugehörigen Einstellungen haben wir mit einer Ausnahme auf der jeweiligen Standardeinstellung belassen.

Wechsel von Stilwechsel und Wutbrecher

zu finden unter: Steuerung

Steuerung Empfehlung: ein

Im Spiel könnt ihr rote Attacken per Wuchtkonter abwehren, wenn ihr im richtigen Moment R2 drückt. Dabei wechselt ihr allerdings auch automatisch den Kampfstil (Samurai/Ninja).

Wir haben diesen Wechsel aber lieber gezielt und unabhängig von Wuchtkontern durchgeführt und empfehlen daher, die oben genannte Option zu aktivieren. Sie sorgt dafür, dass bei einem einfachen Tastendruck der Konter ausgelöst wird, für das Wechseln der Gestalt der Button hingegen kurz gehalten werden muss.

Controller Dead Zone

zu finden unter: Steuerung/Stick Einstellungen

Steuerung/Stick Einstellungen Empfehlung: je nach Bedarf

Als Info für alle, die mit einem leichten Stick Drift zu kämpfen haben – unter der genannten Option kann eine Dead Zone für Analog-Sticks eingerichtet werden, die dafür sorgt, dass die durch den Drift ausgelösten Bewegungen nicht als solche erkannt werden.

Während ihr im Spiel seid, legt ihr den Controller auf den Tisch – bewegt sich die Kamera ohne euer Zutun, habt ihr einen Drift. Geht dann in das entsprechende Menü und regelt den Wert Stück für Stück nach oben, bis die ungewollte Bewegung ausbleibt.

Kamera (nur PC)

Kameraentfernung

zu finden unter: Kamera

Kamera Empfehlung: 5

Die Einstellung legt die Entfernung zwischen Kamera und Spielfigur fest. Umso näher sie am eigentlichen Kampfgeschehen ist, desto wuchtiger und immersiver wirken die Kämpfe – allerdings auch zu Lasten der Übersicht.

Der Wert ist standardmäßig auf 0 gesetzt, wir haben uns mit der Einstellung 5 für einen unserer Meinung nach perfekten Mittelweg zwischen Immersion und Übersicht entschieden.

Kamera Wert: 0 Kamera Wert: 10

Spieleinstellungen

Amrita/Gold in Besitz anzeigen

zu finden unter: Spieleinstellungen

Spieleinstellungen Empfehlung: immer anzeigen

Vor allem unseren Amrita-Vorrat wollen wir immer im Blick haben, vor allem, um direkt zu sehen, ob wir gerade nah am nächsten Level sind und aufpassen müssen, dass wir das nicht verzocken. Daher haben wir die Anzeige permanent aktiviert.

Ziel wechseln, wenn erfasstes Ziel besiegt ist

zu finden unter: Spieleinstellungen

Spieleinstellungen Empfehlung: aus

Kämpfen wir gegen mehrere Feinde, wollen wir die absolute Kontrolle über die Kamera und selbst bestimmen, welchen Gegner wir als Nächstes aufs Korn nehmen. Wechselt das Ziel automatisch, sind wir hingegen viel zu oft damit beschäftigt, sowohl die Kamera, als auch das ausgewählte Ziel zu korrigieren – daher empfehlen wir ganz klar, die Option zu deaktivieren.

Automatische Zielerfassung nach einem Nahkampfangriff

zu finden unter: Spieleinstellungen

Spieleinstellungen Empfehlung: aus

Auch hier empfehlen wir, die Option abzuschalten – aus einem ähnlichen Grund wie oben. Besonders wenn wir gegen mehrere Feinde kämpfen, sind wir so viel flexibler und können Kamera und Schläge viel besser kontrollieren.

Einstellung für Bildschirmvibration

zu finden unter: Spieleinstellungen (PC), Bedienungshilfe (PS5)

Spieleinstellungen (PC), Bedienungshilfe (PS5) Empfehlung: aus

Insbesondere in den Kämpfen, in denen die Vibrationen am häufigsten auftreten, wollen wir eine bestmögliche Lesbarkeit. Daher deaktivieren wir die Funktion für ein ruhiges und klareres Bild.

Automatisches Aufheben von Gegenständen

zu finden unter: Spieleinstellungen

Spieleinstellungen Empfehlung: ein

Für uns ein absoluter No-Brainer. Anstatt neben jeder Truhe oder nach jedem Kampf R1 zu spammen, lassen wir das Spiel lieber automatisch looten. Das hilft auch sehr gut, wenn wir Feinde auf Vorsprüngen aus der Ferne ausschalten und zum Plündern nicht erst klettern wollen.

Überschüssige Ausrüstung automatisch entsorgen

zu finden unter: Spieleinstellungen

Spieleinstellungen Empfehlung: je nach Bedarf

Wir haben die Funktion in unserem Spielverlauf zwar deaktiviert gelassen, weil wir lieber selbst die Kontrolle haben wollten sie kann aber eine große Hilfe sein, wenn ihr die Menüzeit reduzieren und euch das Inventarmanagement etwas erleichtern wollt.

Ihr könnt auswählen, ob ihr Items automatisch opfern, verkaufen oder zerlegen wollt, wenn ihr an der entsprechenden Stelle (also etwa in der Schmiede) seid. Darunter könnt ihr noch eine Seltenheitsstufe festlegen, bis zu der das erledigt werden soll.

Ihr spart euch hiermit also jede Menge Klickerei, wer aber lieber wirklich gezielt wählen will, was und wie viel davon auf welche Art loswerden, sollte die Option nicht aktivieren. Hier listen wir ein paar Möglichkeiten für euch auf:

Menüeinstellungen

Einstellungen für Opfergaben, Ruherituale, Verkäufe und Co

zu finden unter: Menüeinstellungen

Menüeinstellungen Empfehlung: Bestätigungen reduzieren

Wenn wir Gegenstände opfern, zerlegen oder verkaufen möchten, müssen wir das teilweise mehrfach bestätigen, was auf Dauer nicht nur Zeit, sondern auch Nerven kostet. In den jeweiligen Menüs können dazu Anpassungen vorgenommen werden. Wir haben etwa alle Bestätigungen bis auf "Favoriten" und Seltenheit "Einzigartig oder höher" deaktiviert.

Kleiner Zusatztipp: In den Menüeinstellungen könnt ihr auch festlegen, wo und warum euch die Ausrufezeichen angezeigt werden, die signalisieren, ob es im entsprechenden Menü etwas Neues gibt. Gehört ihr zu den Leuten, die schnell von den Markierungen genervt sind, könnt ihr sie für unwichtige Punkte ganz einfach abschalten.

Auf der nächsten Seite verraten wir euch noch alles Wichtige zum Grafikmodus, den HDR-Einstellungen und mehr.