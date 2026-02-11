PS Plus Extra/Premium Februar 2026: Die ersten 3 Spiele sind geleakt, darunter eines meiner liebsten PS5-Exclusives mit fantastischer Open World

Der bekannte Leaker billbil-kun hat wieder zugeschlagen: Ihm zufolge landet ein PS5-exklusiver Open World-Hit im Februar 2026-Lineup von PlayStation Plus, das ich richtig gefeiert habe.

Linda Sprenger
11.02.2026 | 07:20 Uhr

Die PS Plus-Spiele für Extra und Premium wurden geleakt. Zumindest drei davon. Die PS Plus-Spiele für Extra und Premium wurden geleakt. Zumindest drei davon.

Am heutigen 11. Februar kündigt Sony die frischen PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für diesen Monat an. Und wie es sich in der Vergangenheit bereits öfter zugetragen hat, gibt's kurz vor der Enthüllung einen Leak. Der bekannte PS Plus-Insider billbil-kun, der in der Vergangenheit bereits öfter mit seinen Tipps richtig lag, hat die ersten drei möglichen Titel des neuen Lineups verraten – darunter eines meiner absoluten Lieblingsgames für die PS5.

Diese 3 Spiele sind angeblich bei PS Plus Extra/Premium im Februar 2026 dabei

  • Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
  • Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)
  • Neva (PS5, PS4)

Video starten 13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Insbesondere Marvel's Spider-Man 2 erfreut mein Open World-Herz. Das PS5-exklusive Action-Spiel von Insomniac Games, die mit Marvel's Wolverine gerade am nächsten Superhelden-Abenteuer arbeiten, begeisterte mich mit seiner emotionalen Superheldengeschichte voller denkwürdiger Momente, spektakulären Kampf-Effekten und einer atmosphärischen Open World.

Im 2023 veröffentlichten PS5-Exclusive gehen Peter Parker und dessen Schützling Miles Morales gemeinsam auf Verbrecher-Jagd und versuchen, dem fiesen Kraven the Hunter und dessen Schergen das Handwerk zu legen.

Im Gegensatz zum 2018 erschienenen Erstling haben wir hier also 2 Helden zur Auswahl, zwischen denen wir hin- und herwechseln können, was gerade im Kampf für deutlich mehr Abwechslung sorgt, denn Peter und Miles haben beide individuelle Spinnentricks auf Lager, um ihren Gegnern gehörig einzuheizen.

Mehr zum Thema
Marvel's Spider-Man 2 im Test - Abwechslung pur: Die (fast) perfekte Open World-Action für PS5
von Linda Sprenger
Marvels Spider-Man 2 im Test - Abwechslung pur: Die (fast) perfekte Open World-Action für PS5

Die Open World haben die Entwickler*innen von Insomniac Games im direkten Vergleich zum ersten Marvel's Spider-Man sogar noch einmal vergrößert, indem sie mit Queens und Brooklyn zwei neue Stadtteile hinzugefügt haben. Die Superheldenspielwiese bietet also mehr Platz für spaßige Spidey-Schwungeinlagen und sieht obendrein mit ihren atmosphärischen Lichtstimmungen noch fantastisch aus!

Bedenkt: Der Leaker billbil-kun lag in der Vergangenheit zwar bereits stets mit seinen PS Plus-Vorhersagen richtig, dennoch handelt es sich hier lediglich um ein Gerücht, das ihr mit einer gewissen Vorsicht genießen solltet. Die offizielle Ankündigung der frischen Bonus-Titel erfolgt heute Abend.

Wann genau werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Februar 2026 enthüllt?

Mehr zum Thema
PS Plus für Februar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Extra/Premium-Linups
von Eleen Reinke
PS Plus für Februar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des ExtraPremium-Linups

Die offizielle Ankündigung der neuen Titel dieses Monats findet heute Abend um 17:30 Uhr statt. In unserem oben verlinkten Live-Ticker informieren wir euch über die heutige Ankündigung und ergänzen mögliche weitere Leaks.

Welche PlayStation Plus-Spiele wünscht ihr euch in diesem Monat außerdem bei Extra und Premium?

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2

Genre: Action

Release: 30.01.2025 (PC), 20.10.2023 (PS5)

