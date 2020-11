Nioh 1+2 kommen als Remaster auf die PS5 & das ändert sich

Zum vierjährigen Geburtstag hat Sony eine Remaster-Collection mit beiden Nioh-Spielen für die PS5 angekündigt. Die Neuauflagen der beiden Action-RPGs werden zudem auch einzeln auf den Markt kommen. Und damit nicht genug: Auch eine Complete Edition von Nioh 2 für die PS4 wurde angekündigt.

Wann erscheinen die Spiele? Bereits am 5. Februar 2021 erscheinen alle vier Editionen:

Nioh 2 - The Complete Edition (PS4)

Nioh 2 Remastered - The Complete Edition (PS5)

Nioh Remastered - The Complete Edition (PS5)

The Nioh Collection (PS5)

Die Complete Edition von Nioh 2 wird dabei alle drei DLC-Erweiterungen beinhalten.

Remaster für die PS5: Das ändert sich für Nioh und Nioh 2

Sony spricht in einem Blog-Eintrag von 4K-Support und einer Bildrate von bis zu 120fps - immer vorausgesetzt, ihr nennt einen kompatiblen TV euer Eigen. Darüber hinaus sollen die PS5-Versionen beider Spiele "ultra schnelle Ladezeiten" bieten, was bei zwei der knackigsten Soulslikes gewiss ein großer Vorteil ist.

Kann ich meine PS4-Spielstände transferieren? Ja, das könnt ihr und das ist nach einigen Negativmeldungen der vergangenen Wochen eine überaus gute Nachricht.

Wie bekomme ich das PS5-Upgrade?

Sony beschreibt auch gleich im Post, wie Spieler*innen der PS4-Version von Nioh 2 auf die PS5-Version upgraden können. Es zwei Wege:

Gehört euch die Nioh 2 Complete Edition auf der PS4, könnt ihr ganz einfach auf das Nioh 2 Remaster auf der PS5 upgraden - ohne weitere Kosten.

Gehört euch die Basis-Variante von Nioh 2 auf der PS4, könnt ihr ohne Zusatzkosten auf das Nioh 2 Remaster für die PS5 upgraden. All eure separat gekauften DLCs für die PS4-Variante erhaltet ihr dann ebenfalls remastered auf der PS5.

Ein kleiner Haken: Habt ihr eine Disk-Version von Nioh 2 und seid schon bald im Besitz einer PS5 All Digital-Edition, ist ein Upgrade nicht möglich. Gehört euch die Standard-PS5 oder ihr seid im Besitz einer digitalen Kopie, könnt ihr hingegen problemlos upgraden. Einfach die Disk in das Laufwerk der PS5 einlegen bzw. das Spiel aus dem PS Store der Next Gen-Konsole herunterladen, fertig.

Leider wird im Blog-Eintrag nicht erwähnt, wie es sich mit Nioh verhält bzw. ob hier ebenfalls ein kostenloses Upgrade auf das PS5-Remaster möglich ist. Wir haben hier Sony um eine Statement gebeten und werden den Artikel nach Erhalt neuer Informationen aktualisieren.

Werdet ihr Nioh bzw. Nioh 2 auf der PS5 (weiter-)spielen ?