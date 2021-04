No Man’s Sky: Neuer Expeditions-Modus ist der perfekte (Wieder)einstieg

Auch lange nach dem Release von No Man's Sky veröffentlicht das Team von Hello Games ständig neue Updates, die das Weltraum-Erlebnis erweitern. Ab sofort zieht der Expeditions-Modus ins Spiel ein, mit dem auch die erste Saison startet. Der Modus lohnt sich sowohl für Neulinge, als auch für Veteranen des Weltraumabenteuers. (via Sony)

Saisonale Belohnungen warten

Wann und wofür erscheint der Patch? Das Update ist kostenlos und kann ab sofort heruntergeladen werden. Der Download steht allen Besitzer:innen von No Man's Sky auf PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC zur Verfügung.

Was ist der Expeditions-Modus? Im neuen saisonalen Spielmodus starten alle Spieler:innen gemeinsam auf demselben Planeten. Von dort aus beginnen sie eine Gemeinschaftsexpedition zu unterschiedlichen Meilensteinen, die verschiedene Herausforderungen mit sich bringen.

Die Herausforderungen sollen stark im Schwierigkeitsgrad variieren. Einige sind sehr einfach, andere sollen nur die engagiertesten Spieler:innen bewältigen können. Für das Absolvieren der Herausforderungen soll es exklusive Belohnungen wie Jetpacks und Schiffe geben:

"In den kommenden Wochen werden Spieler, die die Erkundungsziele erfüllen, einzigartige Belohnungen freischalten, die sie in die anderen Spielmodi mitnehmen können. Belohnungen wie ein cooles neues Jetpack, ein exklusives Schiff, eine Waffe oder einen Titel … und vieles mehr. Für das Absolvieren einer Mission werden außerdem ikonische Missionsabzeichen aus einer großen neuen Sammlung freigeschaltet."

Für Neu und Alt

Kann ich die erhaltenen Belohnungen in andere Modi mitnehmen? Ja, es wird möglich sein, die freigeschalteten Belohnungen in die Modi Normal, Kreativ, Überleben und Dauerhafter Tod mitzunehmen.

Was passiert nach dem Ende der Saison? Ist die Saison abgelaufen, so wandelt sich der Spielstand des Expeditions-Modus in einen Spielstand des Normal-Modus um. Auf diese Weise könnt ihr auch nach der Saison den Spielstand weiterspielen, allerdings wird es dann keine exklusiven Herausforderungen und Belohnungen mehr geben.

Was es abseits des Expeditions-Modus zu sehen gibt, könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen:

Zusammen mit Bello durch's All

Mit dem letzten kostenlosen Patch wurden Haustiere in No Man's Sky implementiert. Von all den Kreaturen, die über die Planetensysteme streifen, könnt ihr euch eines aussuchen, das ihr trainieren, reiten und individuell anpassen könnt. Außerdem könnt ihr euer Haustier mit anderen kreuzen und die entstandenen Neugeborenen entweder großziehen oder weiterverkaufen.

Lockt euch das Expeditions-Update (wieder) in No Man's Sky?