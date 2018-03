No Man's Sky ist bislang nur für die PS4 und den PC erhältlich, schickt bald aber auch Xbox One-Spieler aufs Weltraumabenteuer. Entwickler Hello Games hat die Xbox One-Version des Sci-Fi-Spiels für diesen Sommer angekündigt, ein genaues Release-Datum steht aber noch aus.

Auf der Xbox One X wird No Man's Sky 4K- sowie HDR-Support mit sich bringen. Die bisher erschienenen Updates Foundation, Path Finder und Atlas Rises sind ebenfalls mit an Bord der Xbox-Fassung. Die Retail-Version des Spiels wird von Publisher 505 Games vertrieben und erscheint weltweit.

Es gibt noch weitere Nachrichten aus den fernen Welten des Weltraumspiels: Hello-Games-Gründer Sean Murray hat ein neues großes Titel-Update für No Man's Sky namens NEXT angekündigt, das ebenfalls diesen Sommer via Gratis-Patch für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll.

We're excited to announce that @505_Games will distribute the upcoming @Xbox One edition of No Man's Sky, at retail, worldwide!



What's more, @hellogames are working hard on the NEXT step for No Man's Sky, a free update coming 2018... https://t.co/qanpDcb0Xq pic.twitter.com/Flflw1cuLo — 505 Games (@505_Games) March 29, 2018

Mit Next stehe uns laut Hello Games das bisher größte Update für No Man's Sky bevor. Welche konkreten Inhalte, das neue Update mit sich bringen wird, halten die Macher aber noch geheim.

No Man's Sky für PS VR im Anmarsch?

Wie PSU berichtet, habe Hello Games'-Gründer Sean Murray mit einem Tweet außerdem erneut die Hoffnung auf eine VR-Version von No Man's Sky aufkommen lassen.

In dem kryptischen Tweet habe Murray die Zahlenfolge "6d, 6f, 72, 70, 68, 65, 75, 73" gepostet, die ein Twitter-User als Hex-Code entlarvte. Übersetzt bedeute die Zahlenfolge "Morpheus", Sonys Code-Name für PS VR während der Entwicklung. Mittlerweile ist Murray's Tweet aber wieder gelöscht.

Sean Murray ließ bereits im April 2016 No Man's Sky-Spieler auf VR-Support hoffen. Gegenüber IGN verriet Murray damals, dass VR sehr gut zum Sci-Fi-Spiel passen würde.