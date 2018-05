No Man's Sky ist schon eine ganze Weile für PC und PS4 erhältlich, Xbox One-Besitzer haben bisher aber in die Röhre geschaut. Das ändert sich am 26. Juli, wenn der Space-Titel in Europa für die Microsoft-Konsole erscheint. Zeitgleich soll dann auf allen Plattformen ein großes Gratis-Update veröffentlicht werden, das auf den Namen Next hört und erstmals ein vollständiges Multiplayer-Erlebnis bietet.

Das Multiplayer-Potential soll endlich ausgeschöpft werden

Sean Murray, der Gründer von Hello Games, gibt in der offiziellen Pressemitteilung zum Next-Update samt neuem Multiplayer Folgendes zu Protokoll:

"Der Multiplayer-Modus verändert das No Man's Sky-Erlebnis komplett, er ist so ambitioniert, unterhaltsam und mitreißend, wie wir es immer haben wollten. Ich bin so glücklich, dass das endlich wahr wird."

"Es ist wirklich aufregend, das Potenzial voll realisieren zu können, das so viele Menschen in No Man's Sky sehen. Das wird unser größtes Update bisher und wir freuen uns, jetzt auch die Xbox-Spieler mit auf die Reise zu nehmen."

Das bietet der Multiplayer-Modus in No Man's Sky:

Nachdem es zum Launch viele Diskussionen um No Man's Sky und sogar ein Verfahren wegen irreführender Werbung gab, scheint jetzt also tatsächlich endlich ein Multiplayer-Teil ins Spiel zu kommen, der auch das bietet, was wir von einem derartigen Modus erwarten:

Gemeinsam mit Freunden das Universum erkunden

Zufällig auf andere Reisende treffen

Mit Mitspielern kooperieren oder sie ausplündern

Team-Basen bauen und Planeten kolonisieren

Dogfights & Raumschlachten, als Pirat oder Wingman

Eigene Rennstrecken für Exocrafts erstellen und teilen

Wer sich No Man's Sky zum Xbox One-Launch holt, kommt in den Genuss des Komplettpakets: Darin sind alle Patches, Updates und Erweiterungen enthalten, die bisher veröffentlicht wurden, also neben Next auch Atlas Rises, Foundation und Pathfinder. Auf der Xbox One X soll No Man's Sky außerdem HDR und 4K-Enhancements unterstützen.

