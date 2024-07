No Man’s Sky: Im Multiplayer mit Freunden und Fremden spielen - so funktioniert’s

Hier erfahrt ihr, wie ihr No Man's Sky im Multiplayer spielen könnt.

Von den anfänglichen Startschwierigkeiten hat sich das Weltraum-Abenteuer No Man’s Sky dank einer langen Reihe an kostenlosen Updates zu einem echten Hit gemausert. Seit dem NEXT-Update wird die Weltraumerkundung sogar mit Freund*innen und Fremden möglich. Im Artikel verraten wir euch, wie der Multiplayer von No Man’s Sky funktioniert.

No Man’s Sky Multiplayer - so funktioniert’s

Der Multiplayer von No Man’s Sky steht grundsätzlich allen Spieler*innen auf allen Plattformen zur Verfügung. Einzig die Nintendo Switch-Version kommt ohne den Mehrspieler-Part. Eine wichtige Voraussetzung ist der Modus des Spielstands, mit dem ihr Online spielen wollt. Egal, ob ihr im Normal-, Überlebens-, Perma-Death- oder Kreativ-Modus unterwegs seid, ihr könnt nur mit Spieler*innen spielen, die denselben Modus gewählt haben. Eure Plattform ist dabei grundsätzlich egal, No Man’s Sky unterstützt nämlich Crossplay zwischen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Der einfachste Weg, um mit Bekannten zu spielen, ist das Menü. Über die Option “Spiel beitreten” seht ihr alle aktuellen Sitzungen, bei denen ihr mitspielen könnt. Wählt einfach eine und den passenden Spielstand aus und schon kann es losgehen. Auf den Konsolen können sich so bis zu 8, auf dem PC sogar bis zu 32 Astronaut*innen zusammentun. Im Spiel spawnt ihr dann in der Nähe des Hosts.

Alternativ bietet sich auch die Space Anomaly an. Diese schaltet ihr im Verlauf der Story nach etwa 4-5 Stunden frei und dient fortan als Online-Hub. Auf den Konsolen können bis zu 16, auf dem PC bis zu 32 Spieler*innen gleichzeitig anwesend sein. Hier könnt ihr euch mit Fremden zu Gruppen zusammenschließen und spezielle Multiplayer-Missionen starten.

Was das jüngste Update für Features in No Man's Sky bringt, erfahrt ihr hier:

1:41 Update macht Spiel so schön wie nie, überarbeitet den Look der Welten komplett

Das bietet der Multiplayer

In der Gruppe bietet No Man’s Sky grundsätzlich dasselbe Gameplay wie im Solo-Modus. Ihr könnt gemeinsam die virtuelle Galaxie erkunden, Missionen annehmen und abschließen, Kämpfe und Rennen austragen sowie eigene Basen bauen. Der Fortschritt wird dabei für jeden Spielstand einzeln berechnet, wodurch auch komplett neue Spieler*innen mit älteren Accounts zusammenspielen können.

Achtet darauf, dass die Multiplayer-Option standardmäßig angeschaltet ist. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, könnt ihr auch im Solospiel auf andere Spieler*innen treffen. Mit denen könnt ihr euch zusammenschließen, wenn ihr wollt, aber es kann auch passieren, dass diese gegen euch kämpfen. Wenn ihr darauf keine Lust habt, solltet ihr die Option in den Einstellungen ausschalten.

Habt ihr No Man’s Sky schon zusammen mit anderen gespielt? Erzählt uns eure Erfahrungen mit dem Multiplayer gerne in den Kommentaren!