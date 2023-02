No Man's Sky Fractal-Update bringt mehr als nur PSVR 2-Support für PS5

No Man's Sky hat mit Version 4.1 sein erstes großes Update für 2023 bekommen und bringt damit wieder haufenweise neue Inhalte ins Spiel. Das "Fractal"-Update liefert nicht nur Support für das PSVR 2-Headset, sondern auch weitere Verbesserungen unter anderem bei der Barrierefreiheit.

Ab wann ist das Fractal-Update verfügbar? Ihr könnt das Update für No Man's Sky ab sofort runterladen.

Die komplette englische Übersicht der Patch-Inhalte gibt es auf der offiziellen Seite, hier haben wir sie euch zusammengefasst:

PSVR 2-Support

Neues Raumschiff: Utopia Speeder

Neue Expedition: Utopia

Kapazität der Raumschiff-Garage auf 12 erhöht

Nexus-Missionen auf Switch

Verbesserte HDR-Beleuchtung

Dynamische Auflösung auf PS5

Bewegungssensor-Steuerung für PS4/PS5, Switch und Steam Deck

Neue Barrierefreiheitsoptionen

diverse Quality-of-Life-Verbesserungen

Wunderkatalog: Die neue Katalogskategorie zeigt eure außergewöhnlichsten Entdeckungen

Die Neuerungen des Fractal-Updates gibt es auch im Trailer zu sehen:

0:59 No Man's Sky - Fractal-Update bringt PSVR 2-Support und mehr

VR- und PSVR 2-spezifische Verbesserungen

No Man's Sky hat bereits vor dem Update Support für VR geliefert, jetzt unterstützt das Spiel aber auch die PSVR 2 und hat einige allgemeine Verbesserungen spendiert bekommen.

Dazu gehören eine neue Benutzeroberfläche in VR, Reflexionen, Gelände-Tesselation, größere Render-Entfernung, Strahlenbrechung und ultra-hochauflösende Texturen. Auch einige neue Interaktionen wie das manuelle Öffnen der Cockpits in Raumschiffen sind jetzt in VR enthalten.

Spezifisch für die PSVR 2 kommen Headset-Vibration, 3D-Audio, intelligentes Tracking, haptisches Feedback und adaptive Trigger für die Controller dazu. Das Spiel lässt euch zudem jederzeit zwischen VR- und Standard-Gameplay wechseln.

Neue Inhalte

Wie bei jedem großen Update gibt es auch diesmal einige neue Inhalte. Bei einer neuen Expedition müssen Spieler*innen zusammenarbeiten, um ein verlassenes Sonnensystem wieder aufzubauen. Als Belohnung winken unter anderem der "Furchterregendes Visier"-Helm und ein neuer Drohnenbegleiter.

Neue Missionen für Nintendo Switch

Die Nexus-Missionen sind jetzt auch für die Nintendo Switch-Version des Spiels verfügbar. Hier könnt ihr Multiplayer-Aufträge annehmen, die täglich wechseln und dafür Quecksilber-Währung verdienen. Diese könnt ihr gegen Sammelobjekte eintauschen.

Mehr Barrierefreiheitsoptionen

Einstellungen können jetzt vom Startbilbschirm des Spiels aus aufgerufen werden. Außerdem wurden die verschiedenen Funktionen leichter verständlich angeordnet und es gibt Beschreibungen für die einzelnen Einstellungen. Ihr könnt nun auch die automatische Rotation der Third-Person-Kamera ausschalten und die Sprache des Spiels unabhängig von der Systemsprache einstellen.

Außerdem gibt es einige neue Optionen, mit denen visuelle Effekte, Kamera und Steuerung angepasst werden können. So könnt ihr euren Analyse-Visor automatisch scannen lassen oder die Größe für Texte in Menüs anpassen.

Was haltet ihr vom neuesten No Man's Sky-Update?