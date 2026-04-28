Eine Welt voller schräger Anomalien, Autorennen, epischen Kämpfen und bunten Anime-Figuren erwarten euch in NTE. (© Hotta Studio)

Der mit Spielen und Animes vollgepackte April ist noch nicht vorbei und ein großes Anime-Spiel steht noch in den Startlöchern: der kostenlose Anime-Open-World-TitelNTE (Neverness To Everness), das oft mit GTA verglichen wird.

Damit ihr auch ganz genau wisst, wann und auf welchen Plattformen das Spiel für den Preload bereit ist und erscheinen wird, haben wir euch die wichtigsten Infos in den folgenden Abschnitten zusammengefasst.

Release – Wann und auf welchen Plattformen erscheint NTE?

Releasetag: 29. April 2026

29. April 2026 Uhrzeit: gegen 4:00 Uhr deutscher Zeit

gegen 4:00 Uhr deutscher Zeit Plattformen: PC, Mac, Playstation 5, Android, iOS

Aktuell ist der Release von NTE für den 29. April 2029 um 11:00 Uhr nach UTC+8 gelistet, das bei uns in Deutschland 4:00 Uhr morgens entspricht.

Sollte Hotta Studio keine andere Release-Uhrzeit für Deutschland planen, so wird es womöglich bei der späten Release-Zeit vom 28. April auf den 29. April in der Nacht bleiben.

Hier könnt ihr den Trailer von NTE auf der Gamescom 2025 letzten Jahres sehen:

1:00 GTA trifft Anime: Dieses neue Unreal Engine 5-RPG lässt euch mit schicken Autos durch die Open World cruisen

Autoplay

Preload und Speicherplatz – Wann findet der Vorab-Download statt und mit wie viel Speicher müsst ihr mindestens rechnen?

Preload-Beginn: 27. April 2026 am frühen Morgen

27. April 2026 am frühen Morgen Speicher-Voraussetzung für PC/Mac: ca. 50 bis 60 GB

ca. 50 bis 60 GB Speicher-Voraussetzung für Playstation 5: ca. 54 GB

ca. 54 GB Speicher-Voraussetzung für iOS: ca. 21 GB

ca. 21 GB Speicher-Voraussetzung für Android: ca. 20 GB

Während der Preload auf dem PC, Mac, iOS- und Android-Geräten bereits zur Verfügung steht, haben Playstation-Spieler*innen nur Zugang zum Preload, wenn das Pre Order-Bundle (9,99 Euro) erworben wurde.

Besteht kein Erwerb des Pre Order-Bundles von NTE für die Playstation 5, so haben Playstation-User*innen keinen Zugang zum Vorab-Download des Spiels und können es sich erst am Release-Tag herunterladen.

Was ist NTE?

Bei NTE, auch bekannt als Neverness to Everness, handelt es sich um ein kostenloses Open-World-Spiel im Anime-Stil von Hotta Studio, einem Tochterunternehmen von Perfect World. Das Gameplay erinnert stark an GTA, weshalb es auch oft mit dem erfolgreichen Spiel von Rockstar in Verbindung gebracht wird.

NTE gehört zu den kostenlosen Gacha-Spielen, wo Spieler*innen durch das Ausgeben von Echtgeld oder In-Game-Währung neue Charaktere freischalten und mit ihnen die Welt erkunden können.

Hier geht es zu den Codes für das Spiel, die ihr für Belohnungen und kostenlose Gegenstände einlösen könnt:

Mehr zum Thema Neverness to Everness: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst von Jusuf Hatic

Disclaimer: Glücks-Spielmechaniken in Gacha-Spielen Obwohl XYZ-Spiel Free2Play ist, steht es wie viele andere Gacha-Spiele in der Kritik. Die meisten besseren Charaktere und Waffen im Spiel verstecken sich hinter dem Zufallssystem, bei dem Belohnungen mithilfe von In-Game-Währungen gezogen werden können. Aufgrund des Zufallssystems können Spieler*innen nicht bestimmen, welchen Charakter oder welche Waffe sie bekommen, und die Wahrscheinlichkeit auf das gewünschte Ergebnis ist sehr gering – insbesondere bei seltenen hochrangigen Figuren oder ihren dazugehörigen Waffen. Die kostenlos erspielbare In-Game-Währung ist begrenzt, weswegen die Versuchung groß sein kann, schon früh im Spiel größere Mengen an Echtgeld auszugeben.

Worum geht es in NTE?

In NTE schlüpft ihr in die Rolle eines Gutachters/einer Gutachterin. Dabei untersucht ihr die übernatürlichen Anomalien der Stadt Hethereau, die sich auch in der Öffentlichkeit als gefährliche Phänomenen manifestieren können.

Mithilfe eurer Esper-Fähigkeiten könnt ihr gegen die Gefahren der Anomalien bekämpfen und somit neutralisieren.

Der/die Gutachter*in ist jedoch nicht die einzige Person mit Esper-Fähigkeiten und trifft im Laufe der Geschichte auf eine ganze Organisation, die sich dem Kampf gegen die manifestierten Anomalien verschworen hat.

Abseits unseres Lebens als Gutachter*in führt unsere Hauptfigur auch einen Antiquitätenladen und hat Zugang zu Autorennen oder anderen Aktivitäten in der Stadt.

Habt ihr schon von NTE gehört und war das Spiel auf eurer Liste dieses Jahres?