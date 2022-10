Passend zu Halloween könnt ihr euch aktuell im PS Store einen Horror-Hit zum Schnäppchenpreis schnappen: Es geht um die PS4-Version von Outlast, die ihr aktuell für unter 3 Euro bekommt. Und wer darauf steht, sich in Spinden vor glatzköpfigen Doktoren zu verstecken, die einen mit einer rostigen Schere halbieren wollen, sollte sich diesen Titel nicht entgehen lassen.

Das Angebot auf einem Blick:

Spiel: Outlast für PS4

für PS4 Preis: 2,84 Euro (vorher 18,99 Euro, also 85% reduziert)

(vorher 18,99 Euro, also 85% reduziert) Reduziert bis: 3. November 2022

Noch mehr Outlast reduziert: Den Outlast-DLC Whistleblower bekommt ihr aktuell ebenfalls günstiger, nämlich für 1,34 Euro. Außerdem reduziert ist das Sequel Outlast 2 (4,49 Euro), das auf Metacritic mit 68 Punkten für die PS4-Version allerdings nicht ganz so gut abgeschnitten hat wie der Erstling.

Das steckt hinter Outlast

Im unteren Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Outlast verschaffen:

Darum geht's: In der abgelegenen Anstalt "Mount Massive" wurden jahrelang Patienten unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Auftrag behandelt, um dort Experimente an ihnen durchzuführen und die schlussendlich in den Wahnsinn zu treiben. Als Journalist Miles machen wir uns auf, um der Sache auf den Grund zu gehen. Stets mit der Kamera vor Augen erkunden wir die zwielichtigen Gemäuer der Anstalt, treffen dort auf allerhand groteske Wesen – und kämpfen ums nackte Überleben.

Mit einer Spielzeit von rund 4 Stunden ist Outlast zwar kein besonders langes Horrorabenteuer, dafür aber ein besonders nervenaufreibendes. Der brillante Soundtrack, die Musikuntermalung, die gruseligen Figuren sowie die düstere Atmosphäre, die von der besonderen Kameraperspektive getragen wird, werden euch garantiert die Luft abschnüren und für ein unvergessliches Horrorerlebnis sorgen.

Weitere spannende Horror-Spiele zu Halloween:

Oder soll's lieber Mystery sein? Darüber hinaus könnt ihr euch noch bis zum 3. November 2022 The Vanishing of Ethan Carter für 2,85 Euro im PS Store herunterladen, falls ihr lieber nach einem Mystery- statt einem Horror-Spiel zu Halloween sucht.

Werdet ihr euch Outlast herunterladen? Welche Horrorspiele zockt ihr außerdem gerade noch, oder welche habt ihr euch vorgenommen?