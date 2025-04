Oblivion-Fans lieben den Charakter-Editor des Remasters und na ja - schaut am besten selbst

Die Zukunft unserer Welt ruht auf meinen Schultern!

Das Oblivion Remaster ist endlich erschienen und wurde mit Begeisterung aufgenommen. Zahlreiche Elder Scrolls-Fans haben sich schon ins Abenteuer gestürzt und genießen die zeitgemäße Version von Tamriel. Der Startschuss fiel dabei stets im Charaktereditor und dort hatten einige Leute schon die Zeit ihres Lebens.

Wie vor 20 Jahren - nur in 4K

Das Remaster trifft bei vielen Fans genau ins Schwarze und besonders die TES-Veteranen freuen sich darüber, Oblivion nochmal neu zu erleben. Das geht sogar so weit, dass Bugs gefeiert werden, die so schon in der Original-Version des Rollenspiels enthalten war.

Großes Lob gibt es auch für den Charakter-Editor, der eine sichtbare Auffrischung bekommen hat. Wie Heldinnen und Helden im Vergleich zur Vorlage aussehen, zeigt YouTuber Lootward in seinem Video. In der direkten Gegenüberstellung wird uns nochmal deutlich klarer, wie groß der optische Unterschied im Remaster ist.

15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu und wo gibt es noch Probleme?

Das Internet wäre allerdings nicht das Internet, wenn es die Möglichkeit verstreichen ließe, besonders auffällige Charaktere zu erstellen. Der Ork aus dem Teaserbild stammt beispielsweise von Streamer Lirik und wird aktuell von tausenden Fans auf Reddit gefeiert.

In diesen Reddit-Thread wurde ein Ork gebaut, der nicht nur Bassist57 an den geschminkten Gremlin aus Gremlins 2 erinnert. Aber egal, wie die Charaktere aussehen - wir sind uns sicher, dass sie die Tore von Oblivion durchschreiten und siegreich zurückkehren werden.

Die Neuauflage des legendären Rollenspiels erschient am vergangenen Dienstag ohne vorherige Ankündigung. Allerdings war die Existenz des Remaster vorher ein sehr offenes Geheimnis. Seitdem schaffte es das Spiel allein auf Steam auf bis zu 190.000 gleichzeitig Spielende.

Seid ihr schon in Oblivion unterwegs und habt ihr auch ein paar ganz besondere Kreationen im Editor entworfen? Schreibt es uns in die Kommentare!