Oblivion Remastered-Spieler verbringt 7 Stunden damit, Ingame-Bücher aufzustellen und erschafft seinen eigenen beeindruckenden Domino Day

Wir wissen alle, wohin das führt. (Bild: Muaxh03 auf Reddit)

Die Bethesda-Rollenspiele sind neben der packenden Atmosphäre auch für ihre teilweise richtig beeindruckenden, manchmal aber auch urkomischen Physik-Effekte bekannt. Genau die hat sich ein Fan in Oblivion Remastered jetzt kreativ zunutze gemacht.

Oblivion-Fan spielt Domino Day

Darum geht's: Im ElderScrolls-Subdreddit hat der User mit dem Namen Muaxh03 vor einigen Tagen einen Post mit einem Video abgesetzt. Darin ist eine Domino-ähnliche Kettenreaktion aus zig Büchern und einem Schwert zu sehen.

Das erste Buch fällt gegen das Zweite, das Zweite gegen das Dritte und so geht es immer weiter. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wer schon mal versucht hat, in Oblivion, Skyrim, Fallout oder Starfield eine Vielzahl von physikbasierten Objekten nah aneinander aufzustellen, weiß, wie schwierig das ist. Der erste Impuls ist daher, anzunehmen, der User hätte eine Mod genutzt.

Einen entsprechenden Kommentar verneint Muaxh03 aber. Er habe lediglich die Bücher spawnen lassen, sie dann aber alle einzeln in mühevoller Handarbeit aufgereiht.

Das Ganze habe ihn zwischen sechs und sieben Stunden gekostet. Alle paar Sekunden hat er gespeichert und regelmäßig ist irgendetwas kaputtgegangen oder umgefallen. Die NPCs hat er natürlich ausgeschaltet, die wären ihm sonst sicherlich auch noch in die Quere gekommen.

15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu und wo gibt es noch Probleme?

Autoplay

Das Endergebnis kann sich dafür auch wirklich sehen lassen und der User bekommt viel Anerkennung und Lob für seine Arbeit von der Community.

Ein User schreibt scherzhaft:

Gut, dass du dich mit Videospielen ablenken kannst. Jemand mit so viel Geduld und Willenskraft wäre fast unaufhaltsam.

Das Projekt ist zudem auch eine tolle Demonstration der Physik-Engine von Bethesda, die so etwas überhaupt erst möglich macht und auch schon bei anderen Spielen für lustige und kreative Videos gesorgt hat.

Man erinnere sich etwa an bis zum Bersten gefüllte Raumschiffe in Starfield, Wagenladungen Käse, die in Skyrim Straßen herunterrollen oder Eimer, die Verkäufer*innen aufgesetzt werden, bevor man sie bestiehlt.

Was haltet ihr davon? Hättet ihr die Geduld dafür?