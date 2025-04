In Oblivion Remastered könnt ihr direkt zum Spielstart ein super starkes Schwert und eine mächtige Rüstung finden

Mit Rüstung und Waffe könnt ihr euch direkt ins Getümmel stürzen.

Das Schönste an The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist, dass ihr direkt nach dem Tutorial in jede Richtung laufen könnt, um Abenteuer zu erleben. Wenn ihr dann noch ein paar gute Richtungen kennt, dann könnt ihr auch schon recht früh ein paar richtig gute Gegenstände abstauben.

Vorsicht vor Scaling in Oblivion! Gegenstände in Oblivion skalieren mit eurem Level. Das heißt, dass viele Gegenstände höhere Qualität haben, je später ihr sie einsammelt. Wenn ihr die hier genannten Gegenstände auch noch auf Stufe 20 oder höher nutzen wollt, dann raten wir euch zu warten und die Items erst dann einzusammeln.

Frostreißer

Wenn ihr direkt zum Start ordentlich Schaden austeilen wollt, ohne dass ihr viel dafür tun müsst, dann können wir euch nur das einzigartige Schwert Frostreißer empfehlen, was ihr direkt bekommen könnt, sobald ihr das Tutorial verlassen habt.

Begebt euch nach Chorrol, der ersten Stadt, die ihr ohnehin für die Hauptquest besuchen müsst. Sucht nach dem Gasthaus Zur Grauen Mähre, was ihr nahe der Stadtmauer findet. Sprecht dort mit Valus Odiil, der euch um Hilfe bittet.

In der Quest Tödliche Felder müsst ihr mit seinen beiden Söhnen Rallus und Antus den Hof der Odiils gegen eine Horde Goblins verteidigen.

Beide Söhne müssen überleben! Speichert also vorher unbedingt. Habt ihr den Angriff abgeschlossen, dann kehrt ins Gasthaus zurück und ihr erhaltet das Kurzschwert.

Das Besondere an Frostreißer ist die doppelte Verzauberung. Ein Schlag verursacht nicht nur Frostschaden, sondern macht Ziele auch anfällig für Frost.

Frostreißer verursacht mit seiner doppelten Verzauberung massiven Schaden.

Brusef Amelions Rüstung

Für ein komplettes leichtes Rüstungsset, für das ihr gerade einmal ein paar Zombies umhauen müsst, könnt ihr nach Leyawiin reisen. Folgt dem Fluss auf der Ostseite nach Norden und ihr trefft sehr schnell auf das Amelion-Grabmal.

Das Grabmal liegt direkt am Fluss.

Folgt dem Weg durch das Grab und geht, wenn sich der Weg zum ersten Mal teilt, einfach weiter geradeaus. Hier brechen einige Steine von der Decke. Vor dem Einsturz liegen die Handschuhe der Rüstung.

Geht dann zurück zur Abzweigung, wo sich der Weg gabelt. Nehmt erst einmal den rechten Gang, der recht früh bei einem Sarg endet. Dahinter liegen die Stiefel.

Folgt danach dem anderen Weg. In der südöstlichsten Ecke des Dungeons liegt hinter einer Kiste der Schild. Betretet danach die Krypta. Hier kann es sein, dass je nach Level ein Geist auftaucht. Den bekommt ihr nur mit Magie, magischen Waffen oder Silber klein. Nehmt also am besten Frostreißer aus unserem vorherigen Tipp.

Auf einem der Särge liegen ein Brustpanzer mit einer Verzauberung und ein Schwert. In einer Ecke liegt die passende Hose.

Verlasst danach die Krypta durch die nördliche Tür. Fallt nicht in das Loch, sondern geht links daran vorbei. Hinter den Pilzen liegt der Helm. Damit habt ihr direkt zum Start ein vollständiges leichtes Rüstungsset.