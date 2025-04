Oblivion Remastered Spielzeit - So lange beschäftigt euch die UE5-Neuauflage des RPGs

So viel Zeit müsst ihr für Oblivion einplanen.

Bethesdas Rollenspiel-Klassiker The Elder Scrolls 4: Oblivion hat eine Remastered-Version für PS5, Xbox Series X/S und den PC spendiert bekommen, die die Open World von Cyrodiil im neuen Glanz der Unreal Engine 5 erstrahlen lässt.

Zwar ist die Neuauflage erst seit gestern verfügbar, Infos zur Spielzeit existieren aber schon. Die können wir nämlich ganz einfach aus dem Original aus dem Jahr 2006 heranziehen. Rein inhaltlich erwartet euch hier immer noch das gleiche Spiel.

Oblivion (Remastered) - Storylänge und Spielzeit

Also: Wie lange hält euch die Hauptstory des Rollenspiels bei Laune? Die Website Howlongtobeat verrät uns folgende Durchschnittswerte für das Basis-Spiel:

Hauptstory: 27,5 Stunden

Hauptstory + Nebenquests: 85 Stunden

Completionists: 184 Stunden

Ihr seht also: Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hauptquests recht fix abschließen, das werden wahrscheinlich aber die wenigsten machen. Typisch für The Elder Scrolls verlieren sich die meisten Spieler*innen wohl in der Welt und in ihren zahlreichen Nebenquests.

Die realistische Spielzeit dürfte also deutlich über 27,5 Stunden liegen.

2:13 Oblivion: Das Remaster ist real und zeigt im Release-Trailer das Gameplay im neuen Look

Autoplay

Darüber hinaus hat das Remaster noch die beiden Erweiterungen Knights of the Nine (4 Stunden) und Shivering Isles (11 Stunden) im Gepäck, die die Spielzeit zusätzlich nach oben schrauben.

Oblivion Remastered - Das ist alles neu

Wie bereits erwähnt, sind die Neuerungen, die das Oblivion-Remake im Gepäck hat, in erster Linie grafischer/technischer Natur. Hier ein kurzer Überblick:

Überarbeitetes UI und UX

Neu eingesprochene Dialoge, dank derer sich u.a. auch Völker wie Argonier oder Khajiit besser abheben sollen

bessere Beleuchtung

Lippensynchronität für alle Völker

Mehr Umgebungs-Details wie Insekten und Fische

Neue Kampfanimationen

Neue Soundeffekte und Animationen für besseres Trefferfeedback

Mehr zum Thema Oblivion Remastered jetzt spielbar: Alle Infos zu Preis und Neuerungen der legendären RPG-Neuauflage von Maximilian Franke

Eine Zusammenfassung aller Infos aus dem Reveal-Livestream zu Oblivion Remastered findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Oblivion Remastered ist jetzt digital für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die Standard-Edition kostet euch 55 Euro, für die Deluxe-Edition müsst ihr einen Zehner obendrauf legen.

Und nun ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Habt ihr das originale Oblivion schon durchgezockt? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.