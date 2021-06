Offiziell: God of War 2 erscheint nicht 2021, Version für PS4 bestätigt

Es kommt wenig überraschend, doch jetzt haben wir endlich Gewissheit. Wie Sony soeben via Blog Post bekanntgab, wird God of War 2 nicht mehr wie angekündigt 2021 erscheinen. Nachdem es in den vergangenen Monaten äußerst still um den kommenden Auftritt von Kratos war, dürfte die offizielle Bestätigung allerdings nur noch wenige überraschen.

Wann erscheint God of War 2? Laut Herman Hulst, Chef der Sony Worldwide Studios, wird das Spiel auf das kommende Jahr verschoben. So soll sichergestellt werden, dass Entwickler Sony Santa Monica das "fantastische Spiel abliefert, das wir alle spielen wollen"

God of War 2 erscheint Cross-Gen für PS4 und PS5

Neben der eher traurigen Verschiebung, gibt es aber auch eine (für viele) erfreuliche Nachricht. Demnach wird nicht nur Guerillas Horizon Forbidden West und das kommende Racing-Exclusive Gran Turismo 7 für PS4 und PS5 erscheinen, auch God of War 2 wird laut Hulst seinen Weg auf beide Plattformen finden:

"Wo es Sinn ergibt, ein Spiel für PS4 und PS5 zu entwickeln - Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und God of War 2 - werden wir diese Option weiterhin im Blick haben. Wollen PS4-Spieler:innen diese Games spielen, dann können sie das. Wollen sie die Spiele auf der PS5 spielen, dann ist das auch möglich."

Aufgrund der weiterhin großen Knappheit der PS5, dürfte die Bestätigung für viele Last-Gen-Besitzer eine überaus positive sein.

Hattet ihr mit der Verschiebung gerechnet und wie seht ihr die Veröffentlichung für PS4 und PS5?