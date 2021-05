Horizon Forbidden West: Entwickler reichen Update zum Release nach

In einer aktuellen State of Play-Ausgabe hat Sony zum ersten Mal Gameplayszenen aus Horizon Forbidden West für PlayStation 5 gezeigt. Leider haben Sony und Guerilla nicht verraten, wann das Action-Adventure erscheinen wird. Doch auf Twitter reichte das Entwicklerstudio nun weitere Infos nach, die Fans Hoffnung auf einen baldigen Releasetermin geben.

Entwicklung zu Forbidden West läuft gut

In einem Tweet bedankte sich Guerilla bei allen Fans, die die State of Play verfolgt haben. Das Entwicklerstudio räumt ein, dass es zwar keinen exakten Releasetermin enthüllt hat, doch die Entwicklung liegt aktuell im Zeitplan und ein Update zum Release soll bald folgen:

Link zum Twitter-Inhalt

Was bedeutet das? Da die Entwicklung gut verläuft, können wir davon ausgehen, dass der erstmals angesetzte Releasezeitraum von Ende 2021 eingehalten werden könnte. Auch die Tatsache, dass Guerilla schon bald neue Informationen zum Release bekannt geben will, spricht für den Optimismus eines Release in 2021.

Mehr Fortbewegungsmöglichkeiten als zuvor

Im Gameplaytrailer sind neue Waffen und Fertigkeiten zu sehen, die Aloy seit Horizon Zero Dawn dazubekommen hat. In einem tropisch wirkenden San Francisco kann Aloy sich mit einem Greifhaken, einer Tauchermaske und einem Holo-Segel flotter fortbewegen als je zuvor.

Wem Horizon Forbidden West vor der State of Play kein Begriff gewesen sein sollte, kann auf GamePro die wichtigsten Infos zum Action-Adventure lesen:

Was ist Horizon Forbidden West?

Horizon Forbidden West ist der Nachfolger von Horizon Zero Dawn und erscheint sowohl für PS4 als auch für PS5. Auch hier muss Aloy eine neue Welt beschützen und schnappt sich ihren Bogen, um geheimnisvolle Maschinenwesen zu bekämpfen.

Was meint ihr, wird Forbidden West noch 2021 erscheinen?