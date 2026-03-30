Microsoft hat die "This is an Xbox"-Werbekampagne offiziell beendet und liefert jetzt auch eine Begründung dafür

DAS ist alles eine Xbox, soviel steht fest – offenbar will sich Microsoft wieder genau darauf konzentrieren.

Viele alteingesessene Xbox-Fans konnten mit der Ausrichtung der Marke in den letzten Jahren wenig anfangen, jetzt wird die komplette Marketing-Kampagne wieder eingestampft. Auf den Webseiten wurden die Hinweise auf die "This is an Xbox"-Werbung schon vor einigen Tagen entfernt, jetzt gibt es auch noch ein offizielles Statement der neuen Xbox-Chefin.

Asha Sharma beendet "This is an Xbox"-Kampagne – das ist der Grund

Nachdem Phil Spencer und Sarah Bond ihren Hut genommen haben, soll bei Microsoft und der Xbox-Marke künftig offenbar ein ganz anderer Wind wehen. Einer der ersten Schritte, die von Asha Sharma eingeleitet wurden, bestand darin, die für viele verwirrende Webekampagne einzustellen, alles sei eine Xbox.

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Insbesondere bei Fans der klassischen Xbox-Konsolen sorgte die Marketing-Offensive für Stirnrunzeln. Wie zum Beispiel WindowsCentral schreibt, konnte der Eindruck entstehen, hier eine Werbung präsentiert zu bekommen, die mögliche Käufer*innen aktiv davon abhalten will, sich eine Xbox-Konsole zu holen.

Der Fokus auf Cloud-Gaming und Spiele-Streaming auf so ziemlich allem, was einen Bildschirm hat, machte die Konsolen mehr oder weniger obsolet.

Damit soll es jetzt vorbei sein und der Fokus allem Anschein nach wieder auf den klassischen Markenkern gelenkt werden (auch wenn die kommende, aktuell noch Project Helix getaufte Xbox auch als PC funktioniert).

Auf die Nachfrage von WindowsCentral hin, was es mit dem Verschwinden der Werbekampagne auf sich hat, gab es folgendes Statement einer Microsoft-Person:

"Asha hat 'This is an Xbox' in Rente geschickt, weil es sich nicht nach Xbox angefühlt hat. Sie leitet persönlich einen Neustart, wie wir als Marke auftreten."

Wie genau dieser Neustart aussehen soll, wurde noch nicht verraten. Es dürfte spannend werden. Immerhin stehen die Xbox-Marketingmenschen vor der großen, schwierigen Aufgabe, die neue Konsolengeneration all jenen schmackhaft zu machen, die sich fragen, warum sie nicht lieber eine PS6 (wenn viele ehemalige Exclusives jetzt auch auf PS5 erscheinen) oder einen PC kaufen sollten (wenn die neue Xbox eigentlich auch nur ein PC ist).

Wie würdet ihr an die Sache herangehen? Was muss Microsoft mit der nächsten Xbox bieten, um sie für euch interessant zu machen?