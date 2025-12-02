One Piece: Anime-Folge 1.151 zeigt einen weiteren Charakter in Ruffys Gear 5-Form - und es ist kein Strohhut

Im One Piece-Anime nähern wir uns dem großen Finale des Egghead-Arcs. Um die aktuellen Gefahren zu überstehen, müssen nicht nur die Strohhutpiraten über sich hinauswachsen - auch die zentrale Figur der Egghead-Handlung erhält eine neue Form, die fast identisch mit Ruffys Gear 5-Form ist.
Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel geht es um die Ereignisse in One Piece-Folge 1.151 "Der ausgemalte Traum mit ihrem Vater! Bonneys freie Zukunft", die am 30. November 2025 erschien. Ihr könnt den Anime wie gewohnt auf Crunchyroll nachverfolgen.
Der große Überraschungsmoment auf Egghead
Auch in One Piece-Folge 1.151 geht die Auseinandersetzung zwischen den Strohhutpiraten und den Fünf Weisen der Weltregierung auf Egghead weiter. Der Kampf zwischen Monkey D. Ruffy in seinem Gear 5 gegen Sankt Jaygarcia Saturn löst auf einer nur bedingt vorhersehbaren Ebene Konsequenzen aus.
Denn als die ebenfalls anwesende Jewelry Bonney Ruffy in seiner vollständigen Gear 5-Form sieht - die dem Sonnengott Nika nachempfunden ist - konnte die Piratin sich ebenfalls in eine Nika-ähnliche Gestalt verwandeln.
Der Schlüssel liegt in Bonneys Teufelskräften. Ihre "Jahr-Jahr-Frucht" (Toshi Toshi no Mi) ist eine Paramecia-Teufelsfrucht, die es ihr erlaubt, das Alter von Organismen und Objekten zu manipulieren.
- Das lässt sich auch auf Bonney selbst anwenden: So kann sich die Piratin gewissermaßen in eine alternative Zeitlinie versetzen und ihrem Selbst spezifische Fähigkeiten verleihen.
- Bonney nutzte das bereits früher im Egghead-Arc, um sich in einen Buccaneer zu verwandeln - inspiriert durch die Erinnerungen an ihren Adoptivvater Bartholomäus Bär.
Die Fan-Meinungen reichen von "wunderschön" bis "schrecklich"
Was als großer Moment im Egghead-Arc gedacht ist, kommt allerdings nicht bei allen One Piece-Fans gut an. Stattdessen polarisiert die Szene die Community und spaltet sie in zwei Lager:
- Für "SozoRyu" hat die Szene die "Energie eines großen Bruders mit seiner kleinen Schwester" - die "Nika-Zwillinge" scheinen zumindest hier für Freude zu sorgen.
- "layammss" feiert die Symbolik: "Ein Mädchen, das ihr ganzes Leben vor der Sonne flüchten musste, wird zur Sonne".
- Einige Nutzer können dieser Transformation aber so gar nichts abgewinnen. "SirTonyChopper" etwa bezeichnet die Szene als den Moment, in dem der Manga aus der Top-10 fiel.
- "kabir_jihan" äußert in diesem Kontext die Sorge, dass wir auf eine Naruto-ähnliche Zukunft zusteuern, in der Ruffy all seinen Kameraden eine Gear 5-ähnliche Verwandlung ermöglicht.
Immerhin in einer Sache sind sich die Fan-Meinungen einig. Toei hat mit der Szene einen fantastischen Job hingelegt und sowohl bei der Animation als auch beim Soundtrack für viel Gänsehaut gesorgt - ganz im Gegensatz zur ursprünglichen Gear 5-Verwandlung, die so viel Kritik einstecken musste, dass sie jüngst überarbeitet wurde.
Was haltet ihr von Bonneys Gear 5-Transformation?
