One Piece-Leaks zu Kapitel 1177 deuten die Enthüllung eines weiteren Strohhuts mit Haki-Kräften an - und auf den haben Fans schon lange gewartet

Aktuell geht nicht nur in der zweiten Staffel der Live-Action-Serie von One Piece die Post ab, sondern auch der Manga hat es richtig in sich. Nach einer Woche Pause geht es nun endlich im Originalwerk von Eiichiro Oda im Elban-Arc weiter und die Leaks weisen jetzt schon auf eine große Schlacht mit den Hauptantagonisten hin.

Auf eine Sache freuen sich Fans jedoch besonders stark: Es bekommt einen weiteren Strohhut Haki-Kräfte und dieses Mal könnte es sich um jemanden handeln, auf den alle gewartet haben.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Kapitel 1177 und welcher Strohhut womöglich als nächstes Haki-Kräfte bekommt.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Es wurde Königshaki im Kampf gegen die göttlichen Ritter eingesetzt

One Piece-Insider und X-User Pewpiece veröffentlichte vor Kurzem grobe Leaks zum kommenden Kapitel 1177 und beschreibt darin, was Fans als Nächstes im Manga erwartet.

Abseits von Lysops Konfrontation und seiner Teilnahme am Kampf zwischen Brook und Imu sind die Fans von einer Sache besonders fasziniert: dem gemeinsamen Kampf von Sanji, Jinbe und Franky gegen Killingham.

Sanji, Jinbe und Franky schaffen es nämlich nicht nur, Killingham zu besiegen und ihn förmlich in seine Einzelteile zu zerlegen, sondern sie können ihn sogar an seiner Regeneration hindern.

Laut Pewpiece windet sich Killingham dabei vor Schmerzen und muss schockiert feststellen, dass seine Selbstheilungskräfte versagen – ein versteckter Hinweis darauf, dass hier Königshaki-Kräfte eingesetzt wurden.

Falls ihr euch nicht mehr genau an die unterschiedlichen Haki-Arten erinnert, schaut hier vorbei:

In der Vergangenheit hatte Scopper Gaban bereits im Kampf gegen Sommers gezeigt, dass die Mitglieder des göttlichen Ritterordens nur durch Einsatz von Königshaki ihre Regenerationsfähigkeiten verhindert und sie verletzt werden können.

Es kommen nur diese beiden Strohhüte infrage

Da Jinbe für sein Rüstungshaki bekannt ist, kommen für Fans nur die anderen beiden Strohhüte in Frage: Frankie und Sanji. Da beide damit beschäftigt sind, Killingham nach seiner Niederlage zu fesseln und sicherzugehen, dass seine Körperteile auch ja nicht zueinanderfinden, ist es schwer zu sagen, wer von den beiden womöglich Königshaki für sich entdeckt und eingesetzt hat – zumindest logischerweise.

Nach Zorro ist Sanji an der Reihe

Leser*innen und Fans der geleakten Kapitel sind sich teilweise schon ziemlich sicher, wer als nächster Strohhut ein Königshaki-Upgrade bekommt: Sanji. Bereits in den vorherigen Kapiteln, als Scopper Gaban Zorros Einsatz von Königshaki kommentierte, wurde auch Sanji erwähnt.

Hier könnt ihr noch einmal die Enthüllung zu Zorros Fähigkeit, Haki einsetzen zu können, nachlesen:

Mehr zum Thema One Piece bestätigt nach 4 Jahren offiziell diese Theorie zu Zorro und viele Fans haben es eigentlich schon längst gewusst von Myki Trieu

Eiichiro Oda machte damals deutlich, dass Gaban zwar Zorro meinte, Sanji jedoch glaubte, die Anmerkung bezog sich auf ihn. Das könnte rückblickend ein Hinweis auf Sanjis schlummernde Haki-Kräfte gewesen sein, die nun im Kampf gegen Killingham – und in der nahen Zukunft – endlich voll zum Vorschein kommen.

Ob Sanji (oder Franky) wirklich Königshaki-Kräfte im Kampf gegen Killingham eingesetzt haben oder der göttliche Ritter aus einem anderen Grund sich nicht mehr regenerieren kann, bleibt abzuwarten, bis das offizielle Kapitel erschienen ist.

Fans sind sich sicher: Sanji bekommt früher oder später ein Königshaki-Power-Up und wird Zorro als ein “Flügel des Piratenkönigs” im Nichts nachstehen.

Wer verdient eurer Meinung nach als Nächstes ein Haki-Power-Up und wie gefällt euch der Elban-Arc bisher?