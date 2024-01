One Piece: Anime enthüllt die offiziellen Vegapunk-Designs in Farbe

Mit diesen Charakteren bekommt es Ruffy auf Egghead Island zu tun.

Nach der wohlverdienten Winterpause startet in wenigen Tagen ein neuer Arc in One Piece. Im kommenden Handlungsabschnitt geht es für Ruffy und seine Crew nach Egghead Island, wo sie auf eine etwas andere Stadt treffen.

Ein wichtiger Teil des Arcs sind Dr. Vegapunk und seine Satelliten. Das Produktionsteam hat nun ein offizielles Artwork enthüllt, das die Charaktere mit ihrer finalen Farbgestaltung zeigt.

Achtung, Spoiler: Wir gehen im folgenden Artikel darauf ein, was die Satelliten von Dr. Vegapunk überhaupt sind.

One Piece: So sehen Dr. Vegapunk und seine Satelliten aus

Der Fan-Account newworldartur hat das offizielle Artwork von Dr. Vegapunk und seinen Satelliten geteilt. Bislang gab es die Charaktere nur in schwarz/weiß im Manga oder in ersten Teasern zu sehen. Doch nun haben wir ein Gruppenbild aller Satelliten, die sich um Dr. Vegapunk scharen:

Link zum Twitter-Inhalt

Wie sehen sie aus? Die Satelliten sind kunterbunt gehalten. Kaum eine Farbe ist bei einem anderen Charakter in dem genauen Ton wiederzuerkennen. Einige Satelliten sind eher freizügig gehalten, andere wiederum unterscheiden sich deutlich in ihrer Größe. Nur zwei der Satelliten besitzen eine ähnliche Größe wie Dr. Vegapunk.

Außerdem sehen einige der Satelliten eher wie ein Roboter aus, wohingegen andere Satelliten wie Menschen aussehen. Was alle Charaktere miteinander verbindet: Sie tragen futuristische Schuhe.

Die Outfits von Ruffy und Co. gibt es im folgenden Teaser-Trailer zu sehen:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Was sind die Satelliten überhaupt? Dr. Vegapunk hat sich in sechs verschiedene Charaktere aufgeteilt, um das Pensum seiner Forschungsarbeiten bewältigen zu können. Diese Personen nennt er Satelliten. Sie sind durchnummeriert und können eigenständig agieren.

Es gibt folgende Satelliten:

Punk-01: Shaka (Gerechtigkeit)

Punk-02: Lilith (Bosheit)

Punk-03: Edison (Idee)

Punk-04: Pythagoras (Weisheit)

Punk-05: Atlas (Gewalt)

Punk-06: York (Gier)

Jeder der Satelliten besitzt ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal vom ursprünglichen Dr. Vegapunk. Der Hauptkörper von Dr. Vegapunk wird übrigens als Stella bezeichnet. Einmal am Tag synchronisiert Dr. Vegapunk mit seiner Wissensdatenbank und seinen Satelliten, um das Wissen zu aktualisieren.

Im Manga ist die Geschichte auf Egghead Island immer noch im vollen Gange. Die Handlung entwickelt sich anders als erwartet und bietet einen besonders spannenden Twist, der im Zusammenhang mit den Satelliten besteht und an Among Us erinnert.

Wir wollen euch an der Stelle nicht zu viel spoilern, falls ihr mit dem Manga noch nicht so weit seid. Allerdings können wir euch verraten, dass es in diesem Arc eine Rückblende geben wird, die vielen Fans die Tränen in die Augen treiben dürfte.

Wann startet der Egghead Island-Arc? Der neue Arc läuft ab dem 7. Januar 2024 im japanischen Fernsehen und wird dank Simulcast jeden Sonntag um 9 Uhr auf Crunchyroll laufen.

Was haltet ihr vom Design der Satelliten und Dr. Vegapunk?