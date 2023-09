Wie geht One Piece auf Netflix weiter? Ein Fan teilt die Arcs in Staffeln ein, die alle ein grandioses Finale versprechen

In den Arcs würden weitere Mitglieder der Bande dazustoßen.

Die Live-Serie zu One Piece ist erfolgreich auf Netflix gestartet. Die Serie kam so gut bei Fans an, dass die Frage nach Staffel 2 laut wurde. Bislang gibt es noch keine Bestätigt für eine Fortsetzung der Serie, doch dank der Manga-Vorlage gäbe es genug Geschichten, die noch in weiteren Staffeln erzählt werden könnten.

Ein Fan hat sich die Mühe gemacht und die kommenden Arcs aus One Piece so in möglichen Staffeln eingeteilt, dass sie in einem ähnlichen Tempo erzählt werden würden wie in Staffel 1 der Netflix-Serie.

One Piece: So könnten die kommenden Netflix-Staffeln aussehen

Wie hat der User die Staffeln eingeteilt? Der User hat insgesamt fünf Staffeln erstellt, die maximal 10 Folgen haben. Nach Staffel 1 würden laut seinem Plan noch 36 Folgen auf uns warten. Wie lange die Spielzeit der einzelnen Folgen gehen würde, hat er in seinem Plan nicht berücksichtigt.

Seine Einteilung könnt ihr hier selbst unter die Lupe nehmen:

Für ihn würde der Skypia-Arc die meiste Zeit einnehmen. Dabei handelt es sich um den einzigen Arc, der sich über fünf Folgen erstrecken würde. Direkt dahinter liegen Alabasta, Enies Lobby und Water 7, die jeweils auf vier Folgen kommen würden.

Der User hat bei seiner Einteilung berücksichtigt, wie viele Kapitel in der ersten Staffel verfilmt wurden und über wie viele Kapitel sich die Arcs im Manga erstrecken. Dementsprechend hat er für kleine Events wie Logue Town nur eine Folge eingeplant.

Außerdem hat er berücksichtigt, dass die Staffeln nicht mitten im Arc enden, sondern die Geschichten der einzelnen Insel in der gleichen Staffel bis zum Schluss erzählt werden. Hinzu kommt, dass jede Staffel mit einem genauso starken Höhepunkt in der Geschichte enden soll wie Staffel 1.

Was sagen die User zu seiner Einteilung? In den Kommentaren gibt es einige Verbesserungsvorschläge, wie die Einteilung noch weiter gekürzt werden könnte, um eher an die acht Folgen aus Staffel 1 zu kommen.

Die Netflix-Serie fasst kurze Arcs in einer Folge zusammen. Deshalb könnten Whisky Peak und Reverse Mountain beispielsweise eine Folge sein. Über andere Arcs wie Jaya sind sich die Fans uneinig: Es gibt zwar wenig Spannendes zu sehen, doch die Arcs erklären viele Dinge aus der Welt von One Piece. Deshalb sollte ihnen entsprechend Zeit eingeräumt werden.

Viele der Kommentare stimmen der Einteilung einfach zu und freuen sich darauf, die Arcs in einer Realverfilmung zu sehen.

Wie hättet ihr die kommenden Arcs von One Piece eingeteilt?