Netflix' One Piece: Was Choppers kleine Bonbons sind und wie sie funktionieren

Diese kleinen Bonbons sind etwas ganz besonderes für Chopper und seine eigene Erfindung. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Netflix)

In One Piece hat fast jeder Charakter sein eigenes Markenzeichen – sein es Ruffys Dehnbarkeit, Sanjis Kicks oder Zorros Schwertkampfkunst. Auch das neue Strohhut-Mitglied, das sprechende kleine Rentier Tony Tony Chopper, hat ein besonderes Ass im Ärmel. Abseits seiner Teufelskraft nutzt er im Kampf kleine, Bonbon-artige Kugeln: die Rumbleballs.

In den folgenden Abschnitten und Seiten erfahrt ihr mehr über die Rumbleballs und auch Choppers eigentliche Teufelsfrucht:

3:00 One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha

Autoplay

Was Choppers Rumbleballs eigentlich sind und wie sie funktionieren

Bei den kleinen Kugeln, die Chopper stets in einem Glas an seinem Körper aufbewahrt, handelt es sich im Grunde um eine chemische Droge, die Chopper selbst – wenn auch durch Zufall – entwickelt hat.

Die blauen Kugeln dienen dazu, seine Teufelskräfte zu verstärken. Mit den gelben Rumbleballs bekommt Chopper zusätzlich zu seinen drei vorhandenen Mutationsformen (Walk, Brain und Heavy Point) noch vier weitere dazu: Jumping, Guard, Arm und Horn Point.

Der folgende Absatz enthält Informationen, die noch nicht in der Live Action-Serie vorkommen: Spoiler anzeigen In One Piece kommt es später in der Geschichte zu einem zweijährigen Timeskip, nachdem Chopper seinen Guard- und Horn Point auch ohne die Hilfe von Rumbleballs einsetzen kann. Außerdem entwickelt er in dieser Zeit noch eine weitere Mutation: den Kung Fu Point.

Beim Einsatz muss Chopper sie nur in seinen Mund nehmen und draufbeißen. Dabei gibt es jedoch einige Einschränkungen für das kleine Rentier.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Choppers unterschiedlichen Transformationen.

Einschränkungen und Gefahren der Rumbleballs

Die Wirkung der Bonbons hält nur drei Minuten und aufgrund der starken Belastung seines Wesens und auch seiner Psyche, kann Chopper innerhalb der nächsten sechs Stunden keine weitere Kugel zu sich nehmen.

Falls er in dieser Zeit dennoch eine zweite zu sich nimmt, kann er nicht kontrollieren, in welche der insgesamt sieben Formen er sich verwandeln wird.

Bei einem dritten Rumbleball innerhalb von sechs Stunden nimmt er sogar seine gefährlichste Form an: den Monster Point. Dabei verliert er komplett die Kontrolle über sich und wird zu einem wilden Monster. In diesem Zustand kann Chopper nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden und stellt eine Gefahr für alle Anwesenden dar.

Chopper selbst schwebt dabei in Lebensgefahr, da sein Energieverbrauch in dieser Form enorm ist. Daher muss er mit Hilfe einer außenstehenden Person wieder zurück verwandelt werden – das geschieht oftmals durch einen Kampf.

Genaueres zu Choppers Teufelskräften, wie sie funktionieren und was ihre einzelnen acht Transformationen so besonders macht, findet ihr auf den nächsten Seiten.