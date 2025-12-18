One Piece: Episode 1153 liefert Hinweise zu Joy Boys Identität und schmeißt damit eine beliebte Theorie über den Haufen

One Piece liefert mit Episode 1153 einen kleinen Einblick auf Joy Boys Vergangenheit und seiner Identität. (Bild: © Toei Animation)

Eiichiro Oda hat Fans seit dem Start des Egghead-Arc damals schon keine Ruhe gelassen und der Anime tut es den Zuschauer*innen, die den Manga nicht gelesen haben, nun gleich. Mit jeder Episode, in der Vegapunk noch mehr Informationen über das leere Jahrhundert, die D.-Familie oder das One Piece enthüllt, nähert sich die Egghead jetzt auch im Anime seinem Ende.

Update am 18. Dezember 2025: Wir haben den Artikel noch einmal angepasst und hochgezogen, da mit dem Release von Episode 1153 wichtige Informationen von Kapitel 1122 des One Piece-Mangas wieder relevant werden. Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Egghead-Arc und One Piece-Episode 1153.

0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Im Mittelpunkt steht natürlich niemand anderes als Joy Boy. Episode 1153 greift die subtile Hinweise auf die Identität des legendären ersten Piraten aus Kapitel 1122 wieder auf. Genau diese widerlegen eine populäre Theorie über den riesigen Strohhuts in Mary Jose – und, dass Joy Boy womöglich nicht einmal ein Mensch war.

Der gigantische Strohhut gehört nicht Joy Boy

Sowohl in Kapitel 1122 als auch jetzt in Episode 1153 von One Piece erfahren Fans mehr über den alte Roboter Emeth und seine Beziehung zu Joy Boy. Die Rückblende zeigt, dass die beiden eine starke und enge Freundschaft verbindet.

Joy Boy vertraut dem alten Roboter so sehr, dass er seine stärkste Haki-Technik für zukünftige Zwecke in ihn versiegelt, aber die Rückblende enthüllt jedoch noch ein weiteres wichtiges Detail über Joy Boys Identität: Seine Körpergröße!

Dabei widerlegt ausgerechnet seine Körpergröße eine beliebte Theorie in der One Piece-Community. One Piece-Fan und X-Nutzer*in Jayisdecent2 hat die aktuellen Erkenntnisse in einem Tweet zusammengefasst.

“Ok, wir wissen jetzt, wie Joy Boy aussah, aber ich habe da eine große Frage. Wem gehört dann der gigantische Strohhut?”

Anmerkung der Autorin: Der Beitrag von User Jayisdecent2 wurde leider gelöscht (Stand: 11.Dezember 2025). Der Beitrag zeigte Joy Boys Körpergröße im Vergleich zum gigantischen Hut in Imus Besitz und wies darauf hin, dass der viel zu groß für Joy Boy sei.

Wie im X-Beitrag erwähnt, besteht ein großer Kontrast zwischen der Größe von Joy Boy, die in der Rückblende gezeigt wird, und dem riesigen Strohhut auf Mary Jose. Bisher wurde von vielen Fans angenommen, dass der Hut Joy Boy gehörte und er ein Riese war.

Kapitel 1122 und jetzt auch Episode 1153 widerlegt diese Theorie jedoch, da Joy Boy in der Rückblende menschengroß erscheint und kein Riese ist – das ist unschwer am direkten Größenvergleich mit dem gigantischen Emeth zu erkennen.

Es ist jedoch anzumerken, dass Joy Boy sehr mächtig war und möglicherweise die Fähigkeit besaß, seine Größe an die eines Riesen oder eines Menschen anzupassen. Es tauchten sogar Theorien auf, die Joy Boy dem Volk der Bukanier angehören könnte und weder ein Mensch noch ein kleiner Riese ist.

Der Strohhut könnte ein Geschenk von Joy Boy an Emeth gewesen sein

Nach der Rückblende steht die Theorie, dass Joy Boy ein Riese war und den gigantischen Strohhut besaß, also bestenfalls auf wackeligen Beinen. Das lässt natürlich eine neue Theorie zu. In Kapitel 1122 wird die enge Freundschaft zwischen Emeth und Joy Boy nämlich sehr deutlich.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass Joy Boy selbst dem alten Roboter einen großen Strohhut gebastelt und ihm geschenkt hat. Dies würde auch bedeuten, dass der Hut, den Imu besitzt, nicht dem legendären Piraten selbst, sondern Emeth gehört.

Wie ist eure Meinung zu Joy Boys wahrer Identität und glaubt ihr nach wie vor, dass er ein Riese sein könnte?