Mario Kart World hat soeben überraschend ein neues Update erhalten - Das bringt Patch 1.4.1

Mario Kart World hat abermals ein neues Update erhalten.

Erst Anfang Dezember 2025 veröffentlichte Nintendo mit Update 1.4.0 einen großen neuen Patch für Mario Kart World, der unter anderem die Möglichkeit mit sich brachte, Items vor einem Rennen auszuwählen beziehungsweise auszuschließen. Am heutigen Dienstag bekommt der Switch 2-Funracer einen weiteren Patch nachgeschoben (via Nintendoeverything).

Patch 1.4.1 für den Nintendo Switch 2-Racer wird jetzt ausgerollt, fällt im Vergleich zum vorherigen Update 1.4.0 allerdings deutlich kleiner aus. Jedoch geht Nintendo mit dem heutigen Update einen nicht zu unterschätzenden Controller-Bug an, der zuvor definitiv für das ein oder andere graue Haar gesorgt hat.

Also, Butter bei die Fische - Was ändert Patch 1.4.1?

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel möglicherweise nicht wie vorgesehen fortgesetzt wird, wenn ein Controller getrennt und dann wieder verbunden wird.

Tritt dieses Problem auf, kann es in manchen Fällen passieren, dass Geisterdaten aus Zeitfahren ohne Vorwarnung aus „Ranglisten ansehen“ gelöscht werden.

Wer regelmäßig den Modus Zeitfahren/Time Trials zockt, dürfte sich also besonders über den heutigen Patch freuen.

Der vorherige Patch mit der Versionsnummer 1.4.0 erschien Anfang Dezember und hatte neben etlichen Bugfixes coole neue Features parat: Wie oben schon angesprochen, könnt ihr dank des letzten großen Updates nun endlich Items vor einem Rennen anpassen.

Außerdem wird euch dank des letzten Updates jetzt im Pausenmenü angezeigt, welcher Musiktrack gerade gespielt wird sowie aus welchem Mario Kart-Titel er ursprünglich stammt. Alle Änderungen und Neuerungen von Patch 1.4.0 findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Ob uns in diesem Jahr darüber hinaus noch ein weiterer Mario Kart World-Patch erwartet oder ob der Fun-Racer mit dem Update 1.4.0 sowie dem Follow-Up 1.4.1 die letzten Patches im Jahr 2025 erhalten hat, ist nicht bekannt.

Und nun fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Welche Änderungen und Neuerungen wünscht ihr euch in Zukunft für Mario Kart World? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.