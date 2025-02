One Piece-Theorie sagt: Der Gott des Meeres und Regens befand sich direkt vor unserer Nase - und er wird wichtig im finalen Krieg

Der Mangaka und One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda dreht in den letzten Kapiteln des Mangas spannungstechnisch richtig auf. Obwohl der Autor mit der Elban-Arc einige langjährige Fan-Theorien endlich bestätigt hat, wirft er zeitgleich weitere Fragen auf und sorgt für Diskussionen bei den Leser*innen. Besonders, wenn es um die Identität bestimmter neu enthüllter Götter geht – derzeit eines der größten Gesprächsthemen unter den Fans!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten geht es um die aktuellen Ereignisse, Höhepunkte und Wendepunkte in der Geschichte von One Piece innerhalb der Elban-Arc. Solltet ihr im Manga noch nicht auf dem Laufenden sein oder nur den Anime geschaut haben, wird euch einer der wichtigsten Story-Inhalte und Plot-Twists in One Piece vorweggenommen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

In Kapitel 1138 überrascht Oda die Fans der Serie mit der Enthüllung eines großen, bedeutenden Wandbildes und eines antiken Textes, der die Weltgeschichte und die unzähligen Schlachten des Sonnengottes Nika schildert. Dabei wird jedoch auch klar, dass neben dem legendären Krieger noch drei weitere mächtige Götter existieren.

Die Community hat schon eine Idee, wer den mächtigen Gott des Meeres – oder auch Gott des Regens – verkörpern könnte und nimmt zwei ganz bestimmte Figuren genauer unter die Lupe: Monkey D. Dragon und Shirahoshi.

Ruffys Vater als Gott des Regens mit der Kraft einer Wetter-Teufelsfrucht

Dragon könnte womöglich die göttlichen Kräfte des Meeresgottes besitzen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In der Überlieferung der heiligen Schrift "Harley" ist im Abschnitt über die "Zweite Welt" von einem zornigen Gott der Meere die Rede. Diese kurze Passage bestätigte die Existenz von vier Göttern: Gott der Sonne, Gott der Erde, Gott des Meeres und Gott des Waldes.

Mehr zu den einzelnen Göttern in der heiligen Schrift "Harley" und das Wandgemälde auf Elban findet ihr hier:

Die Bestätigung der Existenz des Meeresgottes veranlasste die Fans, Ruffys Vater und Anführer der Revolutionsarmee mit der Gottheit in Verbindung zu bringen. Schließlich kursieren in der Fangemeinde seit Jahren Vermutungen, dass er über teuflische Kräfte verfügt, die das Wetter bestimmen.

Die ersten Fan-Theorien über Ruffys Vater als Gott des Regens tauchten bereits Jahre zuvor während des Skypiea-Arc immer wieder auf Reddit und anderen sozialen Medien auf. Die nun bestätigten Götter wurden im Skypiea-Arc nämlich erwähnt.

Ruffys Vater Monkey D. Dragon taucht bereits schon recht früh in der Geschichte auf. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Seit dem Logue Town-Arc spekuliert die Community darüber, ob Dragon über Teufelsfrucht-Kräfte verfügt, die das Wetter beeinflussen können. Grund für diese Vermutung sind die plötzlichen Regen- und Donnerschläge, die bei Dragons erstem Auftritt in der 53. Anime-Episode und im 100. Manga-Kapitel "zufällig" in der Nähe von Ruffy und Smoker niedergehen. Von da an gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob Dragon nicht auch Sturm, Regen und Donner heraufbeschwören könnte.

Die Tatsache, dass selbst nach über 25 Jahren kaum etwas über Monkey D. Dragon bekannt ist und er weitgehend ein Mysterium bleibt, macht ihn zu einem der wahrscheinlichsten Anwärter auf den göttlichen Titel und so zu einem der potenziell wichtigsten Charaktere in der finalen Saga von One Piece!

Der Gott der Meere könnte die antike Waffe Poseidon sein und eine wichtige Rolle im finalen Krieg spielen

Shirahoshi ist die antike Waffe Poseidon. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ein weiterer Kandidat für den Titel des Meeresgottes könnte die Reinkarnation einer antiken Waffe sein: Meerjungfrau-Prinzessin Shirahoshi. Da Shirahoshi die Kräfte der zerstörerischen und gefürchteten Waffe "Poseidon" aus dem antiken Königreich in sich trägt, besteht die Möglichkeit, dass sie die "Göttin des Meeres" ist.

Als "Poseidon" ist Shirahoshi in der Lage, mit den mächtigen Königen des Meeres zu kommunizieren und sie sogar zu kontrollieren. Sie besitzt somit die Macht über die Meere und könnte mit der Kraft der Seekönige leicht eine Vielzahl von Inseln ganz nach Belieben zerstören.

Diese Fähigkeit gilt als eine der zerstörerischsten und gefürchtetsten Kräfte in der Welt von One Piece und würde nahezu perfekt zu der Rolle als "Göttin der Meere" passen, die nahezu alles im Ozean versenken kann.

Die Seekönige kontrollieren zu können, ist eine der stärksten Fähigkeiten in der Welt von One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Sollte sich Shirahoshi tatsächlich als eine Art Reinkarnation des wütenden Meeresgottes aus der heiligen Schrift herausstellen, wird sie höchstwahrscheinlich in der finalen Schlacht in One Piece an vorderster Front kämpfen.

Glaubt man den Fan-Interpretationen der einzelnen Zeichnungen auf dem kürzlich enthüllten Wandbild, so wird das Volk der Fischmenschen – mit Shirahoshi und den Seekönigen – an der Seite von Ruffy gegen den mächtigen Imu und die Weltregierung kämpfen.

Bei diesen beiden wichtigen Figuren stellt sich natürlich die Frage: Wer ist eurer Meinung nach der richtige Kandidat oder die Kandidatin für den Titel des Meeresgottes oder der Meeresgöttin oder habt ihr jemanden anderen im Sinn?