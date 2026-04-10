"Das ist doch so ähnlich wie Pokémon, oder?" - One Piece-Darstellerin kannte sich nicht mit Manga aus, aber ihre Rolle hat ihr "die Augen geöffnet"

Katey Sagal spielt in One Piece Dr. Kuleha.

In der zweiten Staffel der Netflix-Adaption von One Piece wurden auch zahlreiche neue Figuren eingeführt. Eine davon ist Dr. Kuleha, die von Katey Sagal gespielt wird. Die Hollywood-Schauspielerin ist über die Rolle überhaupt erst darauf gekommen, dass es sich um eine Anime-Adaption handelt.

One Piece-Darstellerin wird zum Fan

Dr. Kuleha ist die Mentorin von Chopper und eines der Highlights der zweiten One Piece-Staffel auf Netflix. Die Figur sollte ursprünglich mal von Jamie Lee Curtis gespielt werden, am Ende bekam aber Katey Sagal den Zuschlag.

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Im Hollywood Reporter hat Sagal kürzlich ausführlich über diese Rolle gesprochen und dabei auch verraten, dass sie ursprünglich gar nicht wusste, dass es sich bei One Piece um eine Anime-Adaption handelt.

Sie habe zusammen mit ihrem Mann Kurt Sutter und einem ihrer Kinder die erste Staffel gesehen und für sehr gut befunden, als man ihr die Rolle der Dr. Kuleha ganz ohne Casting oder Ähnliches anbot. Ihr Wissen über Manga oder Anime sei damals generell eher begrenzt gewesen, wie sie sagt:

"Ich kannte mich mit Manga nicht besonders gut aus. Anime – das ist so etwas wie Pokémon? – Ich habe meine Kinder ganz auf Pokémon eingestimmt. Sie waren richtige Pokémon-Fans. Aber von Manga hatte ich keine Ahnung."

Das änderte sich natürlich spätestens, als man ihr zeigte, welche Rolle sie spielen sollte und wie man diese umsetzen möchte. Die Kostüme und der Charakter von Dr. Kuleha hätten Sagal dann direkt überzeugt.

Angesprochen darauf, ob sie seither auch selbst Manga gelesen hätte, antwortet die Schauspielerin:

"Das hat mir die Augen geöffnet. Es ist nicht so, dass ich mich sofort darauf gestürzt hätte, es mir anzusehen oder zu lesen, aber vielleicht werde ich es doch tun. Die Realverfilmung spricht mich sehr an und entspricht ja auch meinen Wurzeln, da ich bei "Futurama“ so stark mit Animation zu tun habe und es liebe. Ich werde also niemals "nie“ sagen."

In der beliebten Sci-Fi-Serie vom Simpsons-Gründer Matt Groening leiht Sagal übrigens der Raumschiffkapitänin Turanga Leela ihre Stimme. Mit Leela und Dr. Kuleha hat die Schauspielerin auf jeden Fall zwei extrem coole Rollen in ihrer Filmografie.

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