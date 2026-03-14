One Piece Staffel 3 auf Netflix: Möglicher Release, Arcs und mehr zur Live-Action-Adaption

Hier ist alles, was wir schon zur dritten Staffel der Live-Action-Serie von One Piece wissen. (Bild: Netflix)

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie zu One Piece kommt bei den Fans extrem gut an. In weiser Voraussicht hat Netflix aber schon vorher eine dritte Staffel in Auftrag gegeben. Wir fassen euch alle bekannten Infos und Gerüchte zusammen.

Letztes Update am 12. März 2026: Wir haben die Informationen zum Release angepasst.

Ist Season 3 von One Piece auf Netflix offiziell?

Ja! Anlässlich des One Piece Day 2025 hat Netflix Staffel 3 der Live-Action-Serie offiziell bestätigt. Die dritte Season wird seit November 2025 auch schon gedreht.

Bis es einen offiziellen Trailer gibt, müssen wir uns mit den Dreharbeiten der zweiten Staffel begnügen:

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Autoplay

Release: Wann könnte Staffel 3 von One Piece erscheinen?

Neue Aussagen des Hauptcasts gegenüber Collider nach will Netflix uns nicht so lange auf eine neue Staffel warten lassen, wie zuvor.

Zwischen den ersten beiden Staffeln lagen gut zweieinhalb Jahre Pause. Das hing natürlich mit den Dreharbeiten und der Postproduktion zusammen, die viele Monate dauerten, aber der Streik in Hollywood war zusätzlich ein Grund dafür, warum wir uns so lange gedulden mussten.

Ohne Streiks, andere unvorhersehbare Verzögerungen und die bewusst früh abgeschlossene Vorproduktion (u.a. Drehbuch) dürfte Staffel 3 also dieses Mal nicht so lange auf sich warten lassen. Ein genauerer Termin wurde aber noch nicht kommuniziert. Wir gehen aber von 2027 aus.

Auf Seite 2 gehen wir auf den Cast ein.