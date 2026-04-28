Crimson Desert hat so viele neue Inhalte bekommen, dass fast niemand über diese praktischen Kamera-Einstellungen redet

Mit einem der großen Patches gab es in Crimson Desert neue praktische Einstellungen, die aber im Menü etwas versteckt sind.

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Samara Summer
28.04.2026 | 18:37 Uhr

Bei der Kameraperspektive könnt ihr inzwischen richtig viel nachregeln. Bei der Kameraperspektive könnt ihr inzwischen richtig viel nachregeln.

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Crimson Desert-Entwickler Pearl Abyss hat in den letzten Tagen mit Updates geradezu um sich geworfen. Darin steckten so viele coole neue Inhalte, dass ein paar kleine Verbesserungen und Einstellungs-Optionen ein wenig untergegangen sind. Die machen aber das Spielerlebnis runder, räumen kleine Ärgernisse aus oder bieten mehr Möglichkeiten zur Anpassung. So auch die zusätzlichen Kamera-Einstellungen.

Mit diesen Einstellungen könnt ihr eure Perspektive komplett anpassen

Die inzwischen gar nicht mehr so neuen Kameraeinstellungen, die im dritten großen Update ergänzt wurden, haben bestimmt auch einige Fans übersehen, da sie ein bisschen versteckt sind. Sie finden sich nämlich nicht wie vielleicht zu erwarten unter "Video", sondern im Barrierefreiheits-Reiter. Damit lässt sich Crimson Desert sogar in der ISO-Perspektive zocken.

Video starten 1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Diese Einstellungsmöglichkeiten gibt es im Barrierefreiheits-Menü:

  • Kamera-Sichweite: Wenn ihr diese erhöht, bekommt ihr ein größeres Sichtfeld. Und das sogar, ohne dass euer Spielercharakter dabei zu stark verkleinert wird.
  • Kameraabstand anpassen: Damit könnt ihr noch mal separat anpassen, wie weit die Kamera von eurem Charakter entfernt ist.
  • Vertikale Kameraposition: Mit dieser Einstellung könnt ihr entweder dafür sorgen, dass ihr von weiter oben auf den Charakter schaut oder euch näher zum Boden bewegen und eher auf eine Höhe mit der Spielfigur kommen.
  • Horizontale Kameraposition: Hiermit könnt ihr die Kamera nach links oder rechts schieben, was allerdings wahrscheinlich für die Wenigsten interessant sein dürfte, außer ihr spielt mit einer "Schulterkamera" und wollt daher ein wenig von rechts oder links um euren Charakter herumschauen, wie das in manchen Spielen der Standard ist.
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Ihr habt jetzt beispielsweise die Möglichkeit, ganz individuell nachzuregeln, wenn euch in den Standard-Einstellungen eine Kleinigkeit stört. Gerade die vertikale Anpassungsmöglichkeit ist ein schönes Detail. Gleichzeitig sind aber auch gewisse extreme Spielereien möglich, wie ihr auf der nächsten Seite sehen könnt.

Wie habt ihr die Kamera bei euch eingestellt und was war euch dabei besonders wichtig?

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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