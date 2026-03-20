One Piece: Sanji-Darsteller Taz Skylar musste für eine 15 Sekunden-Szene ganze 3 Monate trainieren - und war froh, dass er sie dann auf Anhieb hinbekommen hat

Taz Skylar gibt regelmäßig Einblicke in seine Dreharbeiten als Sanji in One Piece. (© Netflix)

Nach dem überaus erfolgreichen Release der zweiten Netflix-Staffel von One Piece lassen es sich die Schauspieler*innen nicht nehmen, auf die vergangenen Dreharbeiten zurückzublicken.

Einer, der Fans schon länger daran teilhaben lässt, ist Taz Skylar. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal zeigt der Sanji-Darsteller, wie er gewissermaßen zum "Barkeeper-Lehrling" wurde – und das alles für nur eine 15-sekündige Szene.

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Vom harmlosen Trick zur "dreimonatigen Odyssee"

Für One PIece-Staffel 2 musste Skylar in seiner Rolle schließlich nicht nur kochen und kämpfen, sondern auch klassische Barkeeper-Tricks lernen. Der Grund dafür ist simpel: Die Szene wurde "eben so ins Drehbuch geschrieben". Entsprechend musste er lernen, wie man mit sogenannten Flair-Flaschen umgeht, die etwa in der Luft gedreht, geworfen oder am Arm entlang gerollt werden.

Das größte Problem für den Sanji-Darsteller: Vergeigt er die Aufnahme, stoppt er nicht nur die Szene. Die "gesamte Produktionsmaschine inklusive Crew, Kameras, Cast und rund 150 Statist*innen" warten auf den nächsten Versuch.

Zudem gibt es hierfür "kein CGI-Sicherheitsnetz, keine 'wir fixen das in der Post-Produktion' - entweder es funktioniert oder es wird peinlich", wie Skylar zusammenfasst.

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Was für uns vor dem Bildschirm entsprechend wie ein "stumpfer, kleiner und lustiger Trick" wirkt, der vielleicht fünfzehn Sekunden anhält, wurde für Skylar deshalb zu einer dreimonatigen Odyssey.

Schließlich erklärt der Sanji-Darsteller, dass es nicht nur ausreicht, einfach nur Flaschen durch die Luft zu wirbeln. In der Szene selbst sprich der Koch hinter dem Tresen auch einige Zeilen zeitgleich mit einer Lässigkeit, die One Piece-Fans von Sanji im Live-Action inzwischen erwarten.

Die Flips mussten daher so lässig und selbstverständlich wirken, als würde Sanji diese Routinen schon seit Jahren vorführen – keine einfache Aufgabe.

"Lasst uns das in einem Take machen"

Am Drehtag war die Nervosität laut Skylar am Set spürbar, denn niemand (inklusive ihm selbst) konnte so recht abschätzen, wie gut er die Choreografie tatsächlich beherrscht. Trotzdem fühlte er sich nach dem vielen Training sicher genug, um eine Ansage zu machen: Er bat den Regisseur darum, die Szene in einem möglichst durchgängigen Take zu drehen.

Es solle keine Diskussion darüber geben, ob er es wirklich gelernt hat. Das Bild sollte eindeutig zeigen, dass er die Tricks tatsächlich selbst ausführt. Der Regisseur ging auf diese Bitte im Anschluss ein.

Laut Skylar haben sie die Szene dann auch tatsächlich im ersten Take geschafft. Ein paar Zwischenschnitte für die Reaktionen der Produktionscrew hat er seinen Fans im obigen Video aber dann doch noch dagelassen.

Wie wirkte die Barkeeper-Szene von Sanji auf euch?