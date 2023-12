One Piece: Was wurde eigentlich aus Miss Kaya? Lysops Freundin im Porträt

Wir verraten euch, wer hinter Miss Kaya steckt und was sie aktuell macht.

Jedes der Mitglieder aus der Strohhutbande in One Piece hat eine bewegte Vorgeschichte. Auch Lysop, der Schütze in Ruffys Crew, hatte keine leichte Kindheit.

Eine der wichtigsten Personen in Lysops Leben ist Miss Kaya. Die beiden wuchsen zusammen in Syrup Village auf, allerdings in etwas anderes Verhältnissen: Während Lysop in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, fehlte es Kaya in ihrer riesigen Villa an nichts.

In diesem Artikel erklären wir, wer Miss Kaya ist, was sie nach den Ereignissen mit ihrem Ex-Butler Beauregard so getrieben hat und welche Unterschiede es im Anime und der Netflix-Serie gibt.

One Piece: Miss Kaya im Steckbrief

Wer ist Miss Kaya? Kaya ist eine junge Frau mit blasser Haut und blondem Haar, die sich sehr um ihre Mitmenschen kümmert. Sie hatte zum Beginn von One Piece mit einer Krankheit zu kämpfen, weshalb sie nur selten das Haus verließ.

Ihre Eltern sind früh verstorben, weshalb sich ihr Butler Beauregard ihrer annahm und besonders gut auf sie aufpasste. Später stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um den berüchtigten Käpt‘n Black handelt. Er wollte Kaya nur im Auge behalten, um sie letztendlich zu ermorden.

Das Einzige, was sie in dieser schweren Zeit erheitern konnte, waren Lysops Lügengeschichten. Sie fand großen Gefallen an den Märchen und mochte es, wenn Lysop sie besuchte. Aus diesem Grund waren Miss Kaya und Lysop schon vor dem Vorfall mit Beauregard ein gutes Team, das Ereignis hat sie nur noch mehr zusammengeschweißt.

Kaya gehörte die Flying Lamb, mit der die Strohhutbande zur Grand Line segelte. Lysop kümmerte sich in ihrem Namen rührend um das Schiff, sobald es etwas zu reparieren gab.

Diese Szene gab es im Anime nie zu sehen.

Die Unterschiede in der Netflix-Serie

Einer der auffälligsten Unterschiede ist der Grund für ihre Krankheit. In der Live-Action-Adaption ist Käpt’n Black Schuld daran, dass sie durch ihre Nahrung vergiftet wird und es ihr dadurch immer schlechter geht.

Im Anime ist der Grund für ihre Krankheit viel simpler: Sie hat sich einfach selbst zu viele Sorgen gemacht und dadurch ihre Krankheit und Depressionen entwickelt. In der Animeserie wirkt Miss Kaya etwas gesünder als in der Netflix-Serie.

Außerdem wird ihr treuer Diener Merry im Manga und Anime "nur" schwer verletzt. Es gibt ein späteres Cover im Manga, auf dem Merry quicklebendig zu sehen ist und sich anscheinend von den Strapazen erholt hat. In der Netflix-Serie meint es das Schicksal noch schlimmer mit ihm – dort stirbt er nämlich.

Hinzu kommt, dass die Beziehung zwischen Lysop und Miss Kaya im Anime und Manga rein freundschaftlich war. Erst mit dem Kuss in der Netflix-Serie wird klar, dass die beiden eine romantische Beziehung führen.

Was macht Miss Kaya heute? Die junge Dame hat sich ihre kränkliche Vergangenheit anscheinend zu Herzen genommen und studiert nun, um Ärztin zu werden. Sie versprach Lysop, ihn zu kurieren, egal mit welchen Wunden er zu ihr zurückkommen sollte.

Sie freut sich über jeden Steckbrief, auf dem Lysop zu sehen ist. Mit den Jahren ist sie zudem noch schöner geworden, weshalb Merry sie vor den zahlreichen Verehrern beschützen muss.