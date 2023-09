One Piece: Wer ist Monkey D. Garp? Das steckt hinter Ruffys Marine-Großvater

Monkey D. Garp ist bei der Marine.

Von Anfang an spielt Monkey D. Garp eine wichtige Rolle in der Netflix-Serie zu One Piece, die bereits einen Netflix-Rekord gebrochen hat. Im Manga selbst taucht Garp erst später auf, weshalb wir ihn in der Live-Action-Adaption noch besser kennenlernen können.

Doch wieso ist Garp eigentlich bei der Marine, wenn Ruffy selbst ein Pirat ist? Wir erklären euch, wer Garp ist und wie es zu dieser ungewöhnlichen Familien-Konstellation kam.

One Piece: Das steckt hinter Monkey D. Garp

Wer ist Garp? Garp ist der Großvater von Ruffy. Obwohl sein Enkel ein Pirat geworden ist, ist Garp bei der Marine tätig und damit sein Gegenspieler.

Garp erlangte große Berühmtheit, weil er Piratenkönig Gol D. Roger verfolgte. Als sich dieser stellte und im Gefängnis der Marine saß, bat er Garp, sich um seinen Sohn Portgas D. Ace zu kümmern. Garp kam der Bitte nach und ließ Ace zusammen mit Ruffy auf der Insel Dawn zurück, wo sich der Dadan-Klan um die beiden kümmerte.

Eigentlich wollte Garp, dass Ruffy und Ace eines Tages ebenso starke Marineoffiziere werden wie er. Doch die beiden haben ihren eigenen Willen durchgesetzt: Ruffy und Ace wurden, wie ihre beiden Väter, zu gesuchten Verbrechern.

Monkey D. Garp hat eine prominente Rolle in Staffel 1 der Netflix-Serie von One Piece:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Was hat er für Fähigkeiten? Garp besitzt keine Kräfte durch eine Teufelsfrucht. Doch auch ohne Teufelskraft ist er für sein Alter ein außergewöhnlich starker Mann. Er kann beispielsweise Kanonenkugeln wie Baseballbälle werfen oder den Boden mit Faustschlägen aufreißen, indem er Schockwellen produziert.

Er ist ein großartiger Ausbilder, was wir im weiteren Verlauf des Mangas bei seinem Schützling Koby sehen. Da die Netflix-Serie bislang nur 4,19 Prozent des Animes gezeigt hat, wird es wohl noch einige Staffeln dauern, bis wir Kobys volles Potenzial zu Gesicht bekommen.

Wie sein Enkel liebt Garp gutes Essen. Das ist beispielsweise in einer Szene der Netflix-Serie zu sehen, in denen sich Garp tellerweile Fleisch reinschaufelt. Generell weisen Ruffy und Garp viele ähnliche Charaktereigenschaften auf.

Eigentlich hätte Garp einen höheren Rang als den Vizeadmiral bekleiden können. Er hätte mehrmals zum Admiral aufsteigen können, doch er entschied sich aufgrund seiner Freiheiten als Vizeadmiral dagegen.

Da Garp auch im Anime und Manga viele kleine Auftritte besitzt, dürfte er auch in der Netflix-Serie irgendwann erneut zu sehen sein. Ein Beispiel wäre die Schlacht von Marineford. Wir dürfen also gespannt sein, ob und wann wir ihn in einer möglichen Staffel 2 zu Gesicht bekommen.

Wie findet ihr die Darstellung von Monkey D. Garp in der Netflix-Serie?