Xbox Game Pass im April 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

In unserer Übersicht findet ihr alle Titel, die im April 2026 in den Game Pass für Xbox Series X/S, Xbox One und PC kommen – und auch die Spiele, die den Service wieder verlassen.

Sebastian Zeitz
28.03.2026 | 16:00 Uhr

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im April. Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im April.

Es geht wieder auf das Monatsende zu und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf den April. Bereits jetzt kennen wir nämlich schon einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im April 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die im April auf euch warten. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 07. April bekannt gegeben.

  • Barbie Horse Trails (02. April) - Konsole, Cloud, PC
  • Clair Obscur: Expedition 33 (02. April) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Final Fantasy IV (07. April) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Replaced (14. April) - Konsole, Cloud, PC (nur im Game Pass Ultimate und PC Game Pass)
  • Kiln (23. April) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur im Game Pass Ultimate und PC Game Pass)
  • Aphelion (28. April) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur im Game Pass Ultimate und PC Game Pass)

Die potenziellen Game Pass-Highlights im April

Replaced

Video starten 23:24 20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten

  • Release im Game Pass: 14. April 2026
  • Genre: Adventure

Darum geht's: Das Cyberpunk-Abenteuer Replaced wird schon seit Jahren immer wieder verschoben. Jetzt aber soll es endlich soweit sein und das Spiel erscheint im April. Dabei spielt ihr die KI R.E.A.C.H., die in einem menschlichen Körper gefangen ist und jetzt die futuristische Welt erkunden muss. Das Spiel besticht besonders durch den Pixel-Look, der gestochen scharf und detailreich daherkommt.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im April 2026

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im April verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

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Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im April für eure Xbox holen?

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