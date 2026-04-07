Ist das eine Sofortbildkamera oder eine Digitalkamera? Die Antwort lautet: Ja!

Ich finde, nichts hat mehr Charme als so ein kleiner Schnappschuss von einem Abend, an den man sich besonders gerne erinnert. Besonders schön wird's, wenn man eben diesen sowohl als Sofortbild, wie auch als digitale Kopie bekommt. Diese smarte kleine Kamera macht's möglich!

Greta Arndt, GamePro Deals
07.04.2026 | 18:02 Uhr


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Der kleine Hybrid ist nicht nur wunderschön, sondern gerade auch richtig günstig! Der kleine Hybrid ist nicht nur wunderschön, sondern gerade auch richtig günstig!

Ich habe vor einigen Tagen meine kleine Sofortbildkamera wieder ausgekramt und mit neuem Film befüllt, weil ich im Frühling gerne ein paar mehr Schnappschüsse von meinen Liebsten machen möchte. Einige der Probebilder sind so gut geworden, dass meine Freunde sich darum streiten mussten, wer das kleine Foto jetzt behalten darf. Es gibt tatsächlich eine Lösung dafür, denn es gibt auch Sofortbildkameras, die gleichzeitig eine digitale Kopie speichern. Diese hier ist nicht nur besonders günstig, sondern auch besonders schön.

Schnappt euch den kleinen Hybriden im Angebot!

Sofortbildkameras und Zubehör

Wusstet ihr, dass Polaroid ein Markenname und nicht die echte Bezeichnung für die kleinen gedruckten Fotos ist? Der tatsächliche Marktführer bei den beliebten Sofortbildkameras ist Fujifilm mit ihrer Instax-Serie. Diese Produkte kann ich euch besonders ans Herz legen:

Retrovibe und 100 Foto-Optionen. Lebt euch mit der Instax Mini Evo kreativ aus! Retrovibe und 100 Foto-Optionen. Lebt euch mit der Instax Mini Evo kreativ aus!

Was kann der kleine Hybrid?

In erster Linie natürlich fotografieren. Das Besondere kommt erst danach, denn die Instax Mini Evo druckt nicht, wie die meisten ihrer Geschwister, direkt los, sondern lässt euch dank digitaler Anzeige zunächst eine Vorauswahl treffen, damit ihr selbst entscheiden könnt, welche Knipser es an euren Kühlschrank schaffen.

Dank zehn verschiedener Objektivmodi und Filmeffekte könnt ihr die Stimmung eurer Bilder perfekt steuern und zum Beispiel mit Unschärfe, Fischauge oder einem Retro-Lichtleck arbeiten. Die Objektivmodi könnt ihr physisch am Objektiv einstellen. Da hüpft mein Haptik-Herz schon mal ein bisschen höher. Auch der Retro-Hebel zum Drucken hat es mir sehr angetan und obendrauf gibt es noch einen variablen Selbstauslöser.

Hier geht's zur Instax Mini Evo bei MediaMarkt!

Dinge, die ich mir auch von anderen Geräten wieder wünschen würde: KNÖPFE! Ich liebe das haptische Feedback von einem guten Auslöser. Dinge, die ich mir auch von anderen Geräten wieder wünschen würde: KNÖPFE! Ich liebe das haptische Feedback von einem guten Auslöser.

Ganz neu sind diese Hybridmodelle nicht, aber laut Hersteller wurde die Auflösung mittlerweile sogar verdoppelt. An ihrem Retro-Charme verlieren die kleinen Sofortbilder zum Glück trotzdem nichts, aber für die digitale Variante ist das natürlich ein großer Fortschritt. Auch neu: der USB-C-Anschluss zum Laden der Kamera. Mein altes Modell läuft noch mit Batterien und ich wäre wahnsinnig dankbar um eine Ladefunktion.

Für die digitalen Abzüge eurer Schnappschüsse schiebt ihr ganz klassisch eine Mikro-SD-Karte ein und haltet so eure liebsten Momente für immer fest! Vielleicht findet ja von eueren Liebsten jemand so ein kleines Gerät in seinem Osternest?

Hier geht's zum kleinen Kamera-Hybriden von Fujifilm!
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