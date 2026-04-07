The Last of Us Part 1/Part 2 - Wir haben für euch ausgerechnet, wie viele Kilometer Joel, Ellie und Co. auf ihren Reisen zurückgelegt haben und jetzt tun uns die Füße weh

In The Last of Us Part 1 reisen Joel und Ellie einmal quer durch die USA und auch im Nachfolger, The Last of Us Part 2, legen die Hauptcharaktere im Laufe des Spiels teils unfassbar weite Strecken zurück. Das ist umso beeindruckender, weil Ellie und Co. in der postapokalyptischen Welt natürlich größtenteils lediglich zu Fuß oder mit dem Pferd umherreisen.
Und falls ihr euch jemals gefragt habt, wie viel Zeit diese Wegstrecken etwa in Anspruch nehmen, dann haben wir da was für euch! Wir haben nämlich mithilfe von Google Maps ausgerechnet, wie lange Joel, Ellie und Co. auf ihren Reisen jeweils unterwegs waren.
So lange waren die Hauptcharaktere aus The Last of Us Part 1/Part 2 unterwegs
Natürlich können wir euch hier nur grobe Statistiken liefern, da Maps einerseits keine Option für Pferde liefert (mehr dazu unten). Andererseits liefern die Spiele bei manchen Routen keine konkreten Infos darüber, wie die Held*innen bestimmte Ziele genau erreicht haben, also ob sie nur zu Fuß unterwegs waren oder einen Teil der Strecke mit dem Pferd oder Auto zurückgelegt haben.
The Last of Us Part 1
|Strecke
|Art der Fortbewegung
|Dauer der Reise
|Austin → Boston
- Joel
|Boston → Lincoln
- Joel und Ellie
|Lincoln → Pittsburgh
- Joel und Ellie
|Pittsburgh → Jackson (WY)
- Joel und Ellie
| Jackson (WY) → Boulder (Colorado)/Universität
- Joel und Ellie
|Colorado/Lakeside Resort → Salt Lake City (Firefly-Labor)
- Joel und Ellie
|Salt Lake City (Firefly-Labor) → Jackson (WY)
- Joel und Ellie
The Last of Us Part 2
|Strecke
|Art der Fortbewegung
|Dauer der Reise
|Jackson (WY) → Seattle
- Ellie und Dina
|Seattle → Santa Barbara
- Abby
|Jackson (WY)/Farm → Santa Barbara
- Ellie
Kleine Fußnote*: Wie ihr gesehen habt, legen unsere Held*innen bestimmte Wege auf dem Pferd zurück. Da wir uns bei Google Maps nicht direkt ausrechnen lassen können, wie lange eine Strecke mit dem Pferd dauert, haben wir hier stellvertretend die Option "Radfahren" gewählt.
Im Trab kommt ein Ross auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 12 und 18 km/h (via Reitsport.ch), was in etwa dem Durchschnittswert einer entspannten Radtour/Bikepacking-Tour entspricht.
The Last of Us Part 2 ist seit Januar 2024 in einer technisch verbesserten Remastered-Version für die PS5 erhältlich. Auch den Erstling könnt ihr mittlerweile in einer optisch deutlich aufpolierten Version (aka The Last of Us Part 1) auf der PS5 zocken.
Frage am Rande: Habt ihr die realen Schauplätze aus den The Last of Us-Spielen eigentlich schon einmal selbst besucht?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.