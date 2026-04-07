The Last of Us Part 1/Part 2 - Wir haben für euch ausgerechnet, wie viele Kilometer Joel, Ellie und Co. auf ihren Reisen zurückgelegt haben und jetzt tun uns die Füße weh

In The Last of Us Part 1- und Part 2 haben Ellie, Joel und Abby extrem weite Strecken zurückgelegt. Aber wie viele Tage waren sie eigentlich unterwegs?

Linda Sprenger
07.04.2026 | 17:33 Uhr

Wie Lange waren Joel, Ellie und Abby auf ihren Abenteuern eigentlich unterwegs? Wie Lange waren Joel, Ellie und Abby auf ihren Abenteuern eigentlich unterwegs?

In The Last of Us Part 1 reisen Joel und Ellie einmal quer durch die USA und auch im Nachfolger, The Last of Us Part 2, legen die Hauptcharaktere im Laufe des Spiels teils unfassbar weite Strecken zurück. Das ist umso beeindruckender, weil Ellie und Co. in der postapokalyptischen Welt natürlich größtenteils lediglich zu Fuß oder mit dem Pferd umherreisen.

Und falls ihr euch jemals gefragt habt, wie viel Zeit diese Wegstrecken etwa in Anspruch nehmen, dann haben wir da was für euch! Wir haben nämlich mithilfe von Google Maps ausgerechnet, wie lange Joel, Ellie und Co. auf ihren Reisen jeweils unterwegs waren.

Video starten 2:11 The Last of Us Part 1-Trailer zeigt verbesserte Charaktere, KI und neue Details

So lange waren die Hauptcharaktere aus The Last of Us Part 1/Part 2 unterwegs

Natürlich können wir euch hier nur grobe Statistiken liefern, da Maps einerseits keine Option für Pferde liefert (mehr dazu unten). Andererseits liefern die Spiele bei manchen Routen keine konkreten Infos darüber, wie die Held*innen bestimmte Ziele genau erreicht haben, also ob sie nur zu Fuß unterwegs waren oder einen Teil der Strecke mit dem Pferd oder Auto zurückgelegt haben.

The Last of Us Part 1

StreckeArt der FortbewegungDauer der Reise
Austin Boston
- Joel
  • mit dem Auto (sehr wahrscheinlich):
  • 29h/3146 km
Boston Lincoln
- Joel und Ellie
  • zu Fuß:
  • 6h/24 km
Lincoln Pittsburgh
- Joel und Ellie
  • mit dem Auto:
  • 9h/918 km
Pittsburgh Jackson (WY)
- Joel und Ellie
  • Mit dem Auto:
  • Oder zu Fuß:
  • 27h/2960 km
  • 638h/2831 km
Jackson (WY) Boulder (Colorado)/Universität
- Joel und Ellie
  • Auf dem Pferd*:
  • 43h/836 km
Colorado/Lakeside Resort Salt Lake City (Firefly-Labor)
- Joel und Ellie
  • Auf dem Pferd:
  • Oder zu Fuß:
  • 527h/890 km
  • 171h/750 km
Salt Lake City (Firefly-Labor) Jackson (WY)
- Joel und Ellie
  • Mit dem Auto:
  • 4h 35min/446 km

The Last of Us Part 2

StreckeArt der FortbewegungDauer der Reise
Jackson (WY) Seattle
- Ellie und Dina
  • Auf dem Pferd:
  • 77h/1474 km
Seattle Santa Barbara
- Abby
  • Auf dem Pferd:
  • Oder zu Fuß:
  • 113h/2103 km
  • 421h/1847 km
Jackson (WY)/Farm Santa Barbara
- Ellie
  • Auf dem Pferd:
  • Oder zu Fuß:
  • 91h/1738 km
  • 371h/1643 km

Kleine Fußnote*: Wie ihr gesehen habt, legen unsere Held*innen bestimmte Wege auf dem Pferd zurück. Da wir uns bei Google Maps nicht direkt ausrechnen lassen können, wie lange eine Strecke mit dem Pferd dauert, haben wir hier stellvertretend die Option "Radfahren" gewählt.

Im Trab kommt ein Ross auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 12 und 18 km/h (via Reitsport.ch), was in etwa dem Durchschnittswert einer entspannten Radtour/Bikepacking-Tour entspricht.

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The Last of Us Part 2 ist seit Januar 2024 in einer technisch verbesserten Remastered-Version für die PS5 erhältlich. Auch den Erstling könnt ihr mittlerweile in einer optisch deutlich aufpolierten Version (aka The Last of Us Part 1) auf der PS5 zocken.

Frage am Rande: Habt ihr die realen Schauplätze aus den The Last of Us-Spielen eigentlich schon einmal selbst besucht?

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The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1

Genre: Action

Release: 28.03.2023 (PC), 02.09.2022 (PS5)

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