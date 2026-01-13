Auf Netflix hat eine One Piece-Hauptfigur in Staffel 2 eine ganz andere Stimme als im Anime

Miss All Sunday klingt in der Live-Action-Serie etwas anders als im Anime.(© Eiichiro Oda / Netflix)

Es sind nur noch wenige Monate bis zum Release der zweiten Staffel von Netflix’ Live-Action-Serie zu One Piece. Während Fans der Serie aufgeregt auf die Fortsetzung warten, müssen sich Anime-Zuschauer*innen auf eine deutliche Änderung gefasst machen.

Eine der wichtigsten Figuren der Geschichte hat nämlich in der zweiten Staffel eine ganz andere deutsche Stimme als im Anime: Miss All Sunday!

Miss All Sunday hat eine neue Stimme

Im neuesten Trailer zur kommenden zweiten Season der Live-Action-Serie steht im Mittelpunkt die Baroque-Firma, die den Strohhüten feindlich gesinnt ist. Obwohl jedes Mitglied seinen Auftritt hat, wird besonders eine Person mit ihren mysteriösen Teufelskräften ins Rampenlicht gerückt: Miss All Sunday.

Fans hören hier zum ersten Mal ihre deutsche Stimme und müssen feststellen, dass das nicht die gleiche aus dem Anime ist, sondern eine ganz andere.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Figur Miss All Sunday und welche Rolle sie in One Piece spielt.

Miss All Sundays Stimme aus der Anime-Serie hat womöglich nicht mehr gepasst

Obwohl Miss All Sunday zunächst als Antagonistin auftritt, spielt sie in der Geschichte eine wichtige Rolle und ist sogar später eine der durchaus positiv besetzten Hauptfiguren von One Piece.

Bei Miss All Sunday handelt es sich nämlich um Nico Robin, eine von der Regierung gesuchte Archäologin, die in Zukunft selbst noch in der Live-Action-Adaption ihre eigenen Arc bekommen und sich den Strohhüten anschließen wird.

In der Anime-Serie wird sie schon seit über 23 Jahren von Simone Brahmann synchronisiert. Da gingen eingefleischte One Piece-Fans natürlich davon aus, dass auch bei der Live-Action-Umsetzung die gleiche Stimme übernommen wird – wie bei Ruffy, Zorro und Sanji.

Nico Robin hat jedoch im Trailer eine ganz andere deutsche Stimme und der Grund liegt vermutlich am Klang. Simone Brahmann ist über 64 Jahre alt und somit ist ihre Stimme etwas tiefer und rauer, was womöglich nicht mehr zu der jungen Schauspielerin von Nico Robin, Lera Abova gepasst hätte.

Offiziell wurde die Synchronsprecherin von Nico Robin in der Netflix-Verfilmung noch nicht enthüllt, aber Fans gehen stark davon aus, dass Lera Abova sich selbst auf Deutsch synchronisiert hat. Immerhin spricht sie selbst Deutsch.

Wie gefällt euch die Stimme von Nico Robin in der Live-Action-Adaption und auf welchen Arc sind ihr am meisten gespannt?