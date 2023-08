One Piece auf Netflix: Neuer Clip zeigt Sanjis Reibereien mit Jeff und wir wissen schon jetzt, wie emotional die Folge wird

Dank Jeff konnte Sanji als Kind überleben.

Sanji ist schon seit den Anfängen der Strohhutpiraten in One Piece dabei. Da sich die erste Staffel der Live-Action-Adaption auf Netflix um die Gründung der Bande dreht, darf der passionierte Koch also natürlich nicht fehlen.

In einem einminütigen Clip auf YouTube gibt es nun die vermutlich ersten Szenen von Sanji zu sehen. Vor dem Beitritt in die Strohhutbande arbeitete er nämlich als Koch im Restaurant „Baratié“, das bereits auf ersten Bildern zu sehen war. Doch Sanji hatte alles andere als eine leichte Zeit.

Achtung, es Folgen Spoiler zu Sanji!

One Piece: Sanji und Jeff zoffen sich im Baratié

Was ist im Video zu sehen? Die Köche des Baratié kochen ihre üblichen Gerichte, doch Sanji möchte über das angebotene Menü hinausgehen und kocht seine ganz eigenen Kreationen. Das geht Chefkoch Jeff zu weit, weshalb er Sanji zum Kellnern verdonnert.

In dem Video kommen nicht nur Sanji und Jeff vor, sondern auch Koch Patty. Er ist im folgenden Clip an seinen bläulich gefärbten Haaren zu erkennen:

Wer ist Jeff? Der Chefkoch und Sanji haben des Öfteren Streit. Von außen wirkt ihre Beziehung kalt, doch eigentlich sind Jeff und Sanji mehr miteinander verbunden als es scheint. Er und Sanji teilen sich denselben Traum: Sie wollen eines Tages den All Blue finden, ein Meer, in dem alle möglichen Fischarten zu finden sind.

Jeff rettete Sanji außerdem vor dem Ertrinken. Zusammen strandeten sie auf einer einsamen Insel und kämpften ums Überleben. Dabei überließ Jeff ihm all den Proviant, den es auf der Insel gab und ernährte sich in der Manga-Version von seinem eigenen Bein. In der Anime-Version aß Jeff sogar gar nichts.

Sanji hat Jeff also eine Menge zu verdanken. Ein Netflix-Poster hat bereits gezeigt, dass die Beziehung zu Jeff für Sanji wichtig ist. Auf einem Ring ist nämlich ein kleines Easter Egg zu seinem Ziehvater eingebaut.

Deshalb können wir gespannt darauf sein, wie die Live-Action-Adaption die Beziehung der beiden Köche darstellt. Aus dem Anime und Manga wissen wir bereits, dass bei Sanjis Abschied einige Tränchen fließen werden. Durch seine eigentlich innige Beziehung zu seinem Ziehvater fällt ihm der Abgang nämlich sichtlich schwer.

Haltet also sicherheitshalber die Taschentücher ab dem Start zum 31. August 2023 bereit, denn die Netflix-Folge könnte zum Ende hin sehr emotional werden!

Hättet ihr euch die Szene in der Real-Serie zu One Piece anders gewünscht?