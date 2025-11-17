One Piece auf Netflix: So sehen Smoker und Tashigi in Staffel 2 aus - Erstes Bild und Video zeigen sogar schon das Billower Bike

Es dauert jetzt gar nicht mehr so lange, bis endlich Staffel 2 der Netflix-Verfilmung von One Piece an den Start geht. Dementsprechend werden jetzt auch immer mehr Infos veröffentlicht, wie zum Beispiel dieses Bild und Video. Endlich sehen wir Smoker (Callum Kerr) und Tashigi, wie sie in der Serie aussehen werden – und die Fans sind restlos begeistert.

One Piece: Bild zeigt Tashigi und Smoker in Staffel 2, Video präsentiert das Billower Bike

Wer für Netflix in die Rolle des schroffen, aber eigentlich gutherzigen Marine-Kapitäns Smoker schlüpft, wurde schon vor geraumer Zeit bekannt gegeben. Dasselbe gilt für Tashigi (Julia Rehwald). Wie der Cast aber in den Kostümen und vor den Kulissen der Netflix-Adaption aussieht, wussten wir noch nicht. Bis jetzt.

1:06 One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi

Netflix hat vor Kurzem das erste offizielle Bild veröffentlicht, das zeigt, wie Tashigi und Smoker in der 2. Staffel One Piece aussehen werden. Die Kostüme passen, das Ambiente stimmt und alle sind zufrieden. Hier könnt ihr euch besagtes Bild anschauen, das schon jetzt ordentlich die Vorfreude auf Season 2 steigert:

Aber das war noch nicht alles: Zusätzlich wurde jetzt auch schon ein Video zu Smoker veröffentlicht, das den Charakter in Aktion zeigt. Er schnauzt ein paar Untergebene an, nachdem er mit seinem wahnwitzig coolen Billower Bike aus den Fluten gestiegen ist.

Das Teil ist einfach irre und fährt sowohl auf Wasser als auch auf festem Untergrund. Aber am besten seht ihr euch das einfach selbst an:

Die Reaktionen fallen überschwänglich aus. Wieder einmal ist es Netflix gelungen, einen wirklich vortrefflich passenden Cast für die Personen zu finden, die uns in Staffel 2 von One Piece beschäftigen werden. Sowohl Smoker als auch Tashigi sehen wirklich wie in der Manga- beziehungsweise Anime-Vorlage aus.

Das sorgt bei den Fans in den Kommentaren für regelrechte Jubelstürme. Smoker wird fast schon zu viel "Aura" bescheinigt und mehrfach das überragende Casting gelobt. Das Billower Bike feiern ebenfalls so ziemlich alle Menschen in den Kommentaren. Manch einer fordert mehr Rauch, andere finden, dass die zwei gleichzeitigen Zigarren in der Verfilmung mit echten Schauspieler*innen übertrieben wirken.

Wer sind Tashigi und Smoker? Wir haben es hier mit den Haupt-Antagonisten des Loguetown-Arcs zu tun. Smoker ist ein hoher Offizier der Marine und macht Jagd auf Ruffy und seine Strohhutpiratenbande. Tashigi ist ebenfalls Marine-Kapitän und arbeitet eng mit Smoker zusammen. Als versierte Schwertkämpferin sammelt sie die mächtigsten Klingen, damit sie nicht in die Hände von Piraten oder Kopfgeldjägern gelangen.

Wie findet ihr Smoker und Tashigi in dem Video und auf dem Bild?