One Piece Staffel 2 soll laut Macher 'ein paar richtig coole Kräfte' beinhalten: Diese Teufelsfrüchte könnten gemeint sein

Die Teufelskräfte müssen mit CGI-Effekten dargestellt werden.

In One Piece gibt es Charaktere, die sich durch ihre Teufelsfrucht einen Namen gemacht haben. Diese besonderen Früchte verleihen nämlich demjenigen, der zuerst von ihr abbeißt, einzigartige Kräfte. Protagonist Monkey D. Ruffy hat selbst von einer Teufelsfrucht gegessen, durch die er seinen Körper wie Gummi ausdehnen kann.

Seine Fähigkeit ist auch in der Live-Action-Serie zu One Piece zu sehen, die auf Netflix läuft. Mit der Hilfe von CGI-Techniken schafft es das Produktionsteam, die Teufelskräfte mit realen Schauspielenden darzustellen. In Staffel 2 werden einige weitere Kräfte dazukommen, auf die wir uns freuen können.

One Piece Staffel 2: Diese neuen Teufelskräfte könnten kommen

In einem Interview mit GoldDerby verriet Editor Eric Litman, dass er bereits das Skript zur zweiten Staffel lesen konnte. Er freue sich auf die kommende Handlung, denn es werde „ein paar richtig coole Kräfte“ geben. Das Interview könnt ihr euch hier ansehen:

Welche Kräfte könnten gemeint sein? Litman spielt auf die Teufelskräfte an, die in Staffel 2 vorkommen werden. Wir wissen natürlich, dass wir Ruffys Kräfte erneut sehen werden. Er ist bislang das einzige Mitglied der Strohhutbande mit Teufelskräften.

Außerdem wissen wir, dass Chopper ebenfalls in Staffel 2 auftauchen wird. Er ist ein Rentier, der von der Mensch-Mensch-Frucht gegessen hat. Dementsprechend kann er sich in verschiedene Hybridformen zwischen Rentier und Mensch verwandeln, was durch CGI-Technik animiert werden dürfte.

Durch einen Castingaufruf wissen wir zudem, welche sieben weiteren Charaktere in Staffel 2 vorkommen werden. Ein wichtiger Antagonist ist Captain Smoker, dessen Rauch-Frucht ebenfalls zum Einsatz kommen wird.

Zwei weitere Antagonisten, die zur Baroque-Firma gehören, besitzen ebenfalls besondere Teufelskräfte. Mikita hat von der Kilo-Frucht gegessen, durch die sie ihr Gewicht ändern kann. Gem dagegen kann jedes seiner Körperteile explodieren lassen.

Nico Robin wird ebenfalls einen Auftritt in Staffel 2 haben. Allerdings denken wir, dass sie nur kurz zu sehen sein wird und wir nur für einige Augenblicke Zeuge ihrer Kräfte werden.

König Wapol wurde bislang zwar noch nicht bestätigt, doch wir gehen davon aus, dass auch er einen großen Auftritt bekommt. Er hat von einer Teufelsfrucht gegessen, mit der er alles essen kann.

Tauchen auch altbekannte Teufelskräfte wieder auf? Im Manga ist Buggy einer der Pirat*innen, die sich in Logue Town herumtreiben. Vermutlich wird auch er in Staffel 2 auftauchen und mit seinen Trenn-Trenn-Kräften seinen Körper aufteilen.

Ansonsten sind bislang noch gar nicht allzu viele Teufelskräfte in Staffel 1 zu sehen gewesen. Wir freuen uns deshalb umso mehr, endlich weitere Teufelskräfte sehen zu können.

Auf welche Teufelskraft freut ihr euch am meisten?