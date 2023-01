One Piece Odyssey: Alle Outfits und wie ihr sie wechseln könnt

Ihr habt es in One Piece Odyssey satt, ständig die gleichen Klamotten zu tragen? Dann habt ihr Glück, denn das Spiel bietet die Möglichkeit, das Outfit der Strohhutpirat*innen zu wechseln. Schließlich kleidet sich die Crew auch im Anime je nach Arc anders. Wir verraten euch, wie das möglich ist und welche Outfits euch dabei zur Verfügung stehen.

One Piece Odyssey: Kleidung wechseln leicht gemacht

Wo kann ich die Kleidung wechseln? Um das Outfit von Ruffy und Co. zu wechseln, müsst ihr euch zu einem Lagefeuer begeben. Die Orte erkennt ihr auf der großen Karte am Zelt-Symbol. Dort könnt ihr eine kleine Party veranstalten, auf der Sanji beispielsweise Gerichte kocht und Lysop seine Trickbälle herstellt.

Während der Fete findet ihr ein grünes Zelt, das sich direkt neben der im Liegestuhl entspannenden Nami befindet. Sobald ihr den Eingang des Zeltes anklickt, erscheint die Frage, ob ihr euer Outfit wechseln wollt.

Alternativ könnt ihr an einer Taverne das Outfit wechseln. Ihr erkennt die Gebäude am Bierkrug-Symbol auf der großen Karte. Dort müsst ihr mit dem Bar-Besitzer sprechen, um die gleichen Optionen zu bekommen, die ihr auch bei einem Lager hättet. So könnt ihr ganz einfach euer Outfit wechseln, ohne direkt ein Lagerfeuer zu starten.

Unsere Meinung zu One Piece Odyssey findet ihr im folgenden Test:

Diese Outfits gibt es für die Strohhutcrew

Im Gegensatz zu anderen Japano-Rollenspielen, in denen es sogar ganze Erweiterungen mit Kostümen gibt, könnt ihr bei One Piece Odyssey aktuell nur zwischen zwei möglichen Outfits wechseln. Lysop bildet dabei die einzige Ausnahme, er kann bis zu drei Outfits haben. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Outfits mit kommenden DLCs nachgeliefert werden.

Zwischen welchen Outfits kann ich wechseln? Während des gesamten Spiels könnt ihr nur zwischen den folgenden beiden Kleidungs-Sets wählen:

Neue-Welt-Herausforderung

Reisekleidung

Reisekleidung des Scharfschützenkönigs (nur für Lysop)

Die „Neue-Welt-Herausforderung“-Kleidung ist für jeden Charakter schon von Beginn an verfügbar. Sie ist an die Kleidung aus dem Anime angepasst, die die Strohhutbande direkt nach dem Zeitsprung auf dem Sabaody Archipel anhat.

Wie komme ich an die Reisekleidung? Um an die Reisekleidung für Ruffy, Zorro, Nami, Lysop, Chopper und Robin zu kommen, müsst ihr das Spiel vorbestellt haben. Dann gibt es nämlich das Reisekleidungs-Set für die Crew. Es besteht aktuell keine Möglichkeit, im Spiel an diese Klamotten zu kommen. Um an das Outfit des Scharfschützenkönigs zu kommen, müsst ihr die Deluxe oder Collector's Edition von One Piece Odyssey kaufen.

Wieso hat Lysop eine Kleidung mehr? Im Anime musste Lysop in die Rolle des Scharfschützen Sogeking schlüpfen, weil er sich mit Ruffy gestritten hatte. Um trotzdem an der Rettung von Nico Robin teilzunehmen, zog er sich das Gewand des Scharfschützen über, um nicht von Ruffy erkannt zu werden. Da der Enies Lobby-Arc in One Piece Odyssey auftaucht, wurde das Outfit wohl mit eingebunden.

Nur die Reisekleidung von Franky und Brook bekommt ihr im Spiel. Brooks Reisekleidung erhaltet ihr, indem ihr die Quest „Yaya-Würfel-Sammler 7“ erledigt. Hierfür müsst ihr insgesamt 40 Yaya-Würfel sammeln. Für Frankys Outfit benötigt ihr noch einmal die doppelte Menge.

Welche Outfits aus dem Anime würdet ihr euch in One Piece Odyssey wünschen?