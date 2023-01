One Piece Odyssey: Mit kostenloser Demo könnt ihr das Rollenspiel ab morgen ausprobieren

Mit One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar auf PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC der erste Blockbuster im neuen Jahr, der Ruffy und Co. auf ein neues Abenteuer der Strohhutpiraten schickt. Wie Produzent Katsuaki Tsuzuki in einem Video von Publisher Bandai Namco verrät, könnt ihr das rundenbasierte Rollenspiel bereits ab morgen plattformübergreifend in einer kostenlosen Demo anspielen. Was euch erwartet und ob ihr euren Spielstand ins Hauptspiel übertragen könnt, verriet Tsuzuki ebenfalls.

Das steckt in der One Piece Odyssey-Demo

Mit der Demo könnt ihr das JRPG von Beginn an erleben und die ersten 1-2 Stunden zocken, in denen die Bande ihren Fuß auf die mysteriöse Insel Waford setzt. Zu Beginn lernt ihr vor allem die Grundlagen des rundenbasierten Kampfsystems kennen, aber auch die beiden neuen Figuren Lim und Adio. Als Bonus bekommt ihr für das Spielen der Demo zudem das Item "Golden Jelly".

Den Spielstand könnt ihr übertragen: Macht euch das Spiel Laune, könnt ihr euren Speicherstand im Anschluss der Demo in die finale Version übertragen.

One Piece Odyssey - Neuer Trailer verrät, was euch in der Demo erwartet

Download-Größen (der Demo) bekannt

Wie die Seite PlayStation Game Size via Twitter verrät, müsst ihr auf PS4 8,5 GB herunterladen. Auf PS5 sind es 7,6 GB. Auf Xbox-Konsolen dürfte die Download-Größen nur geringfügig abweichen.

Infos zum Preload: Habt ihr das Spiel vorbestellt, könnt ihr den Download ab dem 11. Januar starten. Version 1.0 ist auf PS4 31,8 GB groß, auf PS5 29,4 GB.

Alles Wichtige zu One Piece Odyssey haben wir hier für euch zusammengefasst:

Wann erscheint der GamePro-Test zu One Piece Odyssey?

Aktuell ist geplant, dass der GamePro-Test zu One Piece Odyssey pünktlich zum Fall des Embargos am 11. Januar um 16 Uhr deutscher Zeit erscheint.

Wollt ihr schon vorab wissen, was euch im Rollenspiel erwartet, schaut auch gerne in die ausführliche Preview von Eleen, die hier ihre Erfahrungen aus den ersten 6-7 Stunden schildert.

Werdet ihr euch erst die Demo herunterladen oder seid ihr schon sicher, dass euch One Piece Odyssey gefällt und startet direkt ins fertige Spiel?