One Piece Staffel 2: Sanji-Darsteller ist bei missglücktem Stunt mitten durch eine Säule gekracht - und ihr könnt es in Folge 5 sogar sehen

In dieser Szene musste der Sanji-Darsteller die Beine mehr in die Hand nehmen, als eigentlich geplant war.

In der Netflix-Serie zu One Piece gibt es wenig überraschend viele Stunts, von denen die Schauspieler*innen einige selbst übernommen haben. Das gilt auch für Sanji-Darsteller Taz Skylar, der gegenüber Entertainment Weekly von einer Szene in Staffel 2 berichtet, die beim Dreh eigentlich gehörig schiefgelaufen ist – was am Ende aber sogar eine gute Sache war.

Wenn die Explosionen zu früh losgehen

In Folge 5 von Season 2 bekommen es die Strohhüte mit den Agent*innen der Baroque-Firma zu tun. Sanji trifft dabei auf Mister 13 und Miss Friday. Das hinter dem putzigen Duo aus Aasgeier und Otter im Schlafanzug mehr steckt, merkt Sanji spätestens, als er sich vor dem Maschinengewehrfeuer der beiden retten muss.

3:00 One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha

Autoplay

Dabei war die Szene nicht ganz so geplant, wie sie letztlich in Folge 5 zu sehen ist. Bei den Explosionen, durch die Sanji rennen muss, handelt es sich nämlich um praktische Effekte – und die haben einfach zu früh gezündet.

Statt dass sie hinter ihm hochgingen, musste der Schauspieler also mitten durch die Sprengungen laufen und konnte durch den aufgewirbelten Staub und Dreck nur raten, ob er in die richtige Richtung lief. Was in einer Kollision endete, die im fertigen Shot noch zu sehen ist.

"Weil ich nichts sehen konnte, musste ich einfach raten, wohin ich gelaufen bin. Und ich wusste, dass ich durch die Tür des Hauses springen musste. Aber weil es so undurchsichtig war, musste ich einfach raten. Und am Ende bin ich mitten durch eine Säule gesprungen. Man kann das in der Szene noch sehen."

Wer in Episode 5 genau hinschaut, kann also nicht nur entdecken, dass die Explosionen teilweise schon vor Sanji losgehen, sondern auch, wie er mitten durch die Säule bricht.

Für Taz Skylar hat sich das am Ende auf jeden Fall gelohnt:

"Die Aufnahme war episch, ich bin froh, dass es schiefgelaufen ist."

Der Einsatz hat sich offensichtlich am Ende gelohnt: Die zweite Staffel von One Piece kommt noch besser an als die erste und steht auf Rotten Tomatoes aktuell bei einem perfekten Score von 100 Prozent positiver Reviews.

Ist euch beim Schauen aufgefallen, dass die Szene nicht ganz nach Plan verlaufen war?