One Piece: Sanjis Augenbrauen können ihre Position verändern – und das hat eine versteckte Bedeutung

Sanji mit seinen markanten Augenbrauen. (Bild: © Toei Animations und Eiichiro Oda)

One Piece-Schöpfer Oda hat schon oft unter Beweis gestellt, wie genau und akribisch er arbeitet, um die Welt und die Geschichte von One Piece weiter auszubauen. Dabei setzt er auch auf viele kleine und oft kaum bemerkbare Details. Es ist also nicht wirklich verwunderlich, dass zum Beispiel auch Sanjis Augenbrauen eine versteckte Bedeutung haben.

Wer ist Sanji? Sanji ist ein begabter Kämpfer und Koch der Strohhut-Piratenbande. Seine blonden Haare und seine kräuselnden Augenbrauen sind seine Markenzeichen, und hinter zweiteren steckt noch viel mehr, als auf den ersten Blick den Anschein hat.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Sanjis Hintergrundgeschichte und Familie.

Das dunkle Geheimnis von Sanjis Familie

Sanjis voller Name lautet Sanji Vinsmoke. Er gehört damit der Familie Vinsmoke an, eine im Untergrund bekannten Familie aus Attentätern und Herrscher des Germa-Königreichs. Sanji und seine Geschwister haben vor allem eines gemeinsam: die kräuselnden Augenbrauen.

Reddit-Nutzer Wallaby95 veröffentlichte ein Bild von Sanjis Geschwistern und hob den Unterschied der Augenbrauen-Richtung von Sanji im Vergleich zu den anderen hervor.

Denn im Gegensatz zu seinen Geschwistern, kringeln sich beide seiner Brauen nach links und nicht nach rechts. Das liegt daran, dass seine Geschwister von ihrem Vater, Jajji Vinsmoke, genetisch zu empathielosen und skrupellosen Killermaschinen modifiziert wurden.

Die körperlichen Modifikationen ermöglichen den Vinsmoke Kindern übermenschliche Kräfte und ein enorm robustes Skelett, den sogenannten Exoskeleton. Als Ergebnis des Eingriffes verspüren Sanjis Brüder keine Empathie. Seine Schwester hingegen ist nicht emotionslos, aber kann sich dem Willen des Vaters nicht widersetzen.

Nur Sanji blieb von dieser Genmanipulation vorerst verschont und wurde als “normaler Mensch” geboren, da seine Mutter eine starke Droge zu sich nahm, um die Modifikationen dem Anschein nach zu negieren.

Sanjis übermenschliche Kampfkraft und der Zweck seiner Augenbrauen

In der Wano Kuni Arc stellt sich jedoch heraus, dass Sanjis Körper durchaus von der Genmanipulation betroffen ist und seine übermenschlichen Kräfte durch den Raid-Suit ausgelöst wurden.

Wer ganz genau aufgepasst hat, hat vielleicht festgestellt, dass sich Sanjis Augenbrauen im Kampf gegen Queen die Richtung geändert haben.



Reddit-Nutzer kruvasudu veröffentlichte ein Bild von Sanjis veränderten Augenbrauen und eine Mangaseite, um den Zusammenhang zwischen den Brauen und seinem modifizierten Körper zu verdeutlichen.

Doch das ist weder ein Fehler vom Animationsstudio Toei Animations im Anime noch ein Flüchtigkeitsfehler von Oda im Manga. Er hat bereits in einem Frage- und Antworten-Segment bestätigt, dass der Richtungswechsel der Brauen im Kampf gegen Queen beabsichtigt ist.

Durch das Auslösen seiner Kräfte und somit auch seinem Exoskeleton, ändern sich die Richtungen seiner Augenbrauen zur gleichen Seite wie die seiner Geschwister. Somit diesen die Sanjis Augenbrauen als visuelle Indikatoren dafür, wenn er Gebrauch von seinem genmanipulierten Körper macht.

Was sind eure Gedanken über Sanjis zukünftigen freigegebenen Superkräfte? Welche versteckten Fähigkeiten wird Sanji euer Meinung nach in Zukunft noch zeigen?